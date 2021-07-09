TÜV SÜD Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Mükemmeliyetçiliğin Göstergesi

Entegre İdare Sistemi Belgesi’ni TÜV SÜD’den alan kuruluşlar, mükemmelliğe olan taahhütlerini paydaşlarına, faal biçimde vurguluyor. Yüksek kalite standartlarına olan bağlılıklarını dünyaca tanınan TÜV SÜD dokümanı ve logosu ile gösteriyor.

Entegre İdare Sistemi (IMS) belgelendirmesi kurumlara kalite, etraf, iş sıhhati ve güvenliği idare sistemlerinin tüm ilgili bileşenlerini tek bir sistemde birleştirmelerini sağlıyor. Böylelikle, kolaylaştırılmış süreç ve dokümantasyonun kullanımı ile verimliliği artırıyor, sarf edilen uğraşın tekrarlanma oranını düşürüyor, sistem performansını güzelleştirirken ve maliyetleri azaltıyor. Kurumların bu belgelendirme hizmeti için TÜV SÜD Türkiye’yi tercih etmesi ise paydaşlarına mükemmelliğe olan taahhütlerini daha tesirli bir biçimde sergileme imkanı sunuyor.

“Pandemi yüksek kalite arayışını artırdı”

Sürdürülebilirlik, etraf dostu ve hesap verebilir idare farkındalığının ve yaklaşımının, pandemi nedeniyle daha da ivmelendiğini, bunun da kurumları yeni tahlil arayışlarına yönlendirdiğini söyleyen TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa, Entegre İdare Sistemi kontrollerinin ve belgelendirmesinin de bu açıdan kurumlara verimlilik kazandırdığını belirtti. IMS kontrol ve belgelendirme hizmetini TÜV SÜD’ten almalarının kurumlara ek bir katkısının olacağını söyleyen Büyükkalfa,“Dünyaca ünlü ve global çapta inanç ile özdeşleşen TÜV SÜD logosu ve dokümanı, kurumların yüksek kalite standartlarına yaklaşımlarında ne kadar önemli ve bağlı olduğunu vurguluyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı