Tuvalet Kabin Ürünlerde Kullanılan Malzemeler

Taşınabilir tuvalet malzemelerine kullanmış olduğumuz bütün malzemeler temel evlerde kullandığımız vitrifiye malzemelerini oluşturmaktadır. Bu tür malzemeleri ise lavabolar tuvalet taşları, eğer bu ürün duş olacaksa duş teknesi ve yine duş teknesi ne bağlı olarak da telefona yer almaktadır.

Sadece bu kadar değil ayrı olarak sıhhi tesisat ları ve bunun yanında da elektrik tesisatı da yer almaktadır.

Aynası ve diğer ek ihtiyaçlar müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Yani yerleştirilip yerleştirilme diye sözleşme şartlarına göre değişmektedir.

PREFABRİK WC DUŞ KONTEYNER TAŞINABİLİR SİSTEMLERDE RENK TERCİHLERİ

Üretmiş olduğumuz tüm hazır wc yapı sistemlerindeki renksiz çeşitlerimiz oldukça fazladır. Sadece tek bir rengi hazır olarak ürün üretmiyoruz. İstediğiniz herhangi bir bir bu bir konteyner duşa olabilir veya bekçi kulübesi veya bahçe tuvalet kabinleri olabilir. Herhangi bir sınır ve etki altında bırakmadan tüm ürünlerimizde çeşitlilikte renk sunmaktayız.

Ama standart olarak rengimiz ise kırık beyazdır. Kırık beyaz renklerimiz en fazla tercih edilen ve en uygun ürünleri oluşturmaktadır.

Kırık beyaz renk olmasının sebebi ürünleri polyester olarak ürettiğimiz de jelkot malzemesinin yani boya malzemesinin bu renkte hazır olarak gelmesidir. Ama ayrıntılı olarak mavi renk kırmızı renk sarı renk turuncu renk gibi farklı renk çözümlerinde de yine üretimlerimiz iyi yapmaktayız. Ama renk farkı hakkında detaylı bilgiyi müşteri temsilcisinden almanızı önermekteyiz.

MODÜLER WC DUŞ TAŞINABİLİR ÜRÜNLERDE EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENKLER

Sadece stand kırık beyaz rengi saymaz isek, prefabrik wc ürünlerde en fazla tercih edilen bir diğer renkler ise mavi ve yeşil olan renklerin olduğunu gözlemliyoruz.

İnsanlar yeşil olan rengi doğaya daha çok yakın olduğundan dolayı oldukça fazla tercih ediyor.

Ama turistik bölgelerde yani sahil kesimlerinde plaj kesimlerinde bir tuvalet konteyner konulacağı zaman ise daha çok böyle turuncu renge yakın mavi renk ve turkuaz renklerde yani açık renkler tercih arasına girmektedir.

Yani ürünün prefabrik bina yapımında dahil bu renklerin çeşitliliğini görebilirsiniz. Prefabrik yapı binalarda sadece tek bir renk ile çalışma olmayabilir. 1. Kat 2. Kat ve 3 katlarda da yine farklı renk çözümleri sunulabilir buradaki tüm ihtiyaçlar esas itibariyle istedikleri doğrultusunda ilerlemektedir.

KONTEYNER KABİN TAŞINABİLİR WC ÜRÜNLERDE GENEL KULLANIM AVANTAJLARI

Ürünlerimizin genel kullanım avantajları en önemli sebeplerinden birisinin size hazır olarak sizlere gelmiş olmasıdır.

Başka bir noktaya taşınabilir tuvalet satın aldığınız zaman bizde herhangi bir bir mobil tuvalet ürünlerini hızlı bir şekilde taşıyabilir ve o noktaya da kullanabilirsiniz.

Çünkü avantajlarımız arasında sunmuş olduğumuz sizlere hazır olarak gelen bu ürünler hakkında herhangi bir usta çağırmanız da gerek yoktur. En basit tabiriyle tuvalet girdilerinin bağlantısı ve elektrik bağlantısının dışarıdan yapılması kolay bir şekilde halledebilecek sinizdir. Çünkü tek bir ihtiyaca yönelik olan üretilen bu ürünlerdeki esas amacımız kullanımının rahat olmasını ve kurulumuna çok rahat olması yer almaktadır.

Kurulumunun rahat olması içerisinde de yine eğer var ise özel isteklerde çeşitlilik ve detaylar müşterilerimiz ne istiyorsa ona uygun çözümü sunmak adına fiyat farkı oluşturmamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda ürün çeşitliliğimiz hakkında daha detaylı ve teknik bilgiyi firmamızdan öğrenebilirsiniz.

Yine hazır wc ürünler hakkındaki en önemli hazır olarak gelmesini söylemiştik.

Yani bizim ürettiğimiz tek bir parça haline gelen ürün olduğunu üste belirtmiştik ayrı olarak da fiyat farkının da uygun olmasıdır ve son olarak yapacağınız zaman fiyat farkının fazla olmasıyla hazır olarak gelen sizi ürünlerin fiyat farkının uygun olması çok daha avantajlı gelecektir.

Çünkü farklı bir usta tutmayacaksınız beton malzemesi almayacaksınız tuğla almayacaksınız. Bunları uygun kıvama gelmesini beklemeyeceksiniz. En az işçilikle hazır olarak gelen ürünün hem olduğunuz yerde kuracaksınız hem de başka bir yere taşınmak da da kolay bir şekilde yapacaksınız.