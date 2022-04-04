Tüyap, 23 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip makine sektörünü Konya’da buluşturacak

Makine dünyasının kalbi 11-13 Mayıs’ta Konya’da atacak. Konya Makine Teknolojileri Fuarları; makine, metal işleme ve sac işleme sektörlerinin yanı sıra bu sektörlere otomasyon, elektrik, elektronik, enerji, depolama, istifleme ve taşıma gibi alanlarda ürün ve hizmet sağlayanları buluşturacak.

Tüyap’ın 15.000 metrekare alanda organize ettiği

Konya Makine Teknolojileri Fuarları’nda 23 ülkeden 213 firma ve temsilcilik yer alacak; ziyaretçiler 118 markanın standını ziyaret edebilecek.

Tüyap Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Makine Teknolojileri Fuarları, Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi 11-13 Mayıs’ta 16’ncı kez kapılarını açacak. Bu kapsamda; KONMAK (Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı), KONELEX (Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı), İSKON (Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı) ve KONYA SAC (Konya Sac İşleme Teknolojileri Fuarı) olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı gerçekleşecek.

Makine ve ilgili sektörlerden yerli üreticiler ile uluslararası alım gruplarının buluşma adresi olacak fuar, sektörün üretim gücünün ve ülke ihracatının üst seviyelere taşımasında kilit bir rol üstleniyor. Bu yıl, 23 ülkeden toplam 118 marka, 213 firma ve temsilciliği fuarda yer alacak.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor

2022’deki bu dev buluşma için hazırlıklarında sona yaklaşan Konya Makine Teknolojileri Fuarları’na gerek Türkiye’nin dört bir yanından gerekse yurt dışından ziyaretçiler bekleniyor. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarlar için Tüyap yurt dışı ofisleri ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile sürdürülen yurt dışı tanıtım çalışmalarına dikkat çekti. Ersözlü “Fuarlar süresince Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yurt dışı alım heyeti organizasyonları ve fuar katılımcıları arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. Almanya, Fransa, Macaristan, Romanya, Polonya, Gürcistan, Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Hollanda, İran, İsviçre, İtalya, Pakistan, Portekiz ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

Ülke ekonomisi için kritik

Makine, metal işleme, sac işleme, endüstriyel otomasyon, taşıma ve depolama ürün ve hizmetlerine dair zengin bir portföye sahip fuar, Türkiye ekonomisi için de kritik bir öneme sahip. Çünkü fuara konu olan sektörlerin, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme rakamlarında büyük katkısı bulunuyor. 2021 yılında imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 21’e yükseldi. Türk makine sektörünün ihracat tutarı ise 23 milyar dolara çıkarak, rekor seviyeye ulaştı. Fuarın, yeni iş birliği köprüleri kurarak, bu paya ivme katması bekleniyor.

Makine sektöründe Konya damgası

Fuar için Konya’nın seçilmesinin sebebi ise Konya’nın sektör için lokomotif şehirlerden biri olması. Sanayi sektörü yatırımları için ideal bir şehir olan ve toplam 1.183 makine imalatı firması bulunan Konya, 12 organize sanayi bölgesi, 38 sanayi sitesi, 14 özel sanayi sitesine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin kaynak makinelerinde, kompresörlerde, giyotin makas ve preslerde, motor yenileme makinelerinde, muhtelif matkaplarda ve benzeri metal işleme tezgâhlarında lider firmaları barındırıyor. Metal işleme alanında Türkiye pazarının yüzde 45’ine sahip olan Konya, traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90’ını ve tarım makinalarında kullanılan parçaların yüzde 100’ünü üretebiliyor ve bu alanda Türkiye pazarının yüzde 65’ini elinde bulunduruyor. Otomotiv yan sanayi sektöründe birçok modelin yüzde 70’ten fazla parça ve ekipmanı ise Konya’da üretiliyor. Konya’da metal döküm sanayi sektöründe 450 firma yılda Türkiye’deki metal döküm üretiminin yüzde 18’ine denk gelecek şekilde 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor.

Ticaret fuarla sınırlı değil

Tüyap’ın Akıllı Eşleştirme Sistemi ile Konya Makine Teknolojileri Fuarları’na katılan firmalar, oluşturdukları dijital profil sayesinde fuar öncesi ve sonrasında da ürünlerini sergileyebilecek, hizmetlerini ve kendisini tanıtabilecek. Akıllı Eşleştirme Sistemi ayrıca firmayı, iş yapma potansiyeli yüksek alıcılara öneriyor ve karşılıklı iletişim fırsatı sunuyor. Bu bağlamda 11-13 Mayıs’ta Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Konya Makine Teknolojileri Fuarları’nın önemli iş birliklerine sahne olması bekleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı