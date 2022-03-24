Twig geleceğin perakendecilerine daha çok çözüm sunmak için Global Blue’nun inovasyon laboratuvarına katılıyor

Global Blue, hızlı büyüyen ödeme teknolojisi ekosisteminde

yenilikçi bir start-up olan

Twig’e yatırım yapıyor

Global Blue ödeme ortamında kavramsal devrim yapan İngiltere merkezli hızlı büyüyen fintech sağlayıcısı Twig’de azınlık hisse satın alarak yeni nesil perakende teknolojisi ağını genişletmeye devam ediyor. Twig tüketicilere, ikinci el moda ve elektronikler de dâhil varlıklarını tercih ettikleri üye işyerlerinde harcayabilecekleri para birimine dönüştürmede yardımcı olurken, üye işyerlerinin artan Z kuşağı tüketici taleplerini döngüsel çözümlerle karşılayabilmesini sağlıyor.

Twig, Global Blue’nun perakende teknolojisi dünyasındaki çığır açan yeni teknoloji şirketleri ekosistemine katılıyor. Bu şirketler arasında önde gelen e-ticaret iade platformu ZigZag Global, hızla büyüyen dijital fatura sağlayıcısı Yocuda ve mağazayı müşteriye getiren lüks çevrim içi alışveriş hizmeti TOSHI bulunuyor.

Global Blue Ventures aracılığıyla gerçekleştirilen bu yatırım, Global Blue’nun perakende teknolojisi arzını genişletmesini ve performanslarını yükseltmeleri için perakendecileri güçlendirerek stratejik çok kanallı iş ortağı olma hedefini ilerletmesini sağlayacak.

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Seyhun konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Global Blue ciddi bir değişim ve gelişim içerisinde. Herkesin bildiği Tax Free ve Dinamik Kur çözümlerimiz ile zaten ciddi miktarda üye iş yerine hizmet vermekteyiz. Ancak pazar değişiyor ve müşterilerimizin de ihtiyaçları değişiyor. Global Blue olarak biz de üye işyerlerimiz için bu değişime ayak uyduruyoruz. Önce Zigzag, arkasından Yocuda, sonrasında Toshi markalarına yapılan yatırımların ardından bugün de Twig’e bir yatırım gerçekleştirdik. Twig’de, Global Blue’nun perakende teknolojisi dünyasındaki çığır açan yeni teknoloji şirketleri ekosistemine katılacak. Global Blue Ventures aracılığıyla gerçekleştirilen bu yatırım ile Global Blue’nun perakende teknolojisindeki genişlemesi ve performanslarını yükseltmeleri için perakendecileri güçlendirerek stratejik ve çok kanallı iş ortağı olma hedefini ilerletmesini amaçlıyoruz”

Global Blue Strateji ve Baş Ürün Ofisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Tomas Mostany şunları ifade etti: “Z kuşağı lüks endüstrisinin büyümesinde itici güç olduğundan, perakendeciler dinamik genç tüketicinin beklentilerini karşılayan yenilikçi çözümler arıyorlar. Twig’in devrim niteliğinde ve sürdürülebilir yeni ödeme çözümü tam da işletmemize dâhil etmek istediğimiz türde bir inovasyonu temsil ediyor. Perakendeci ortaklarımız için yeni nesil ödeme yöntemlerini genişletmek üzere Twig’le işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

TwigMarka ve İşbirlikleri Genel Müdürü Ben Demiri ise, “Global Blue ile ortaklığımız; tüketici, üye işyeri ve coğrafi erişimini önemli ölçüde artırarak Twig’in hizmetimizi ölçeklendirme ve genişletme yeteneğini hızlandıracaktır. İleriye baktığımızda, Global Blue ve Twig geleceğin perakende ortamı söz konusu olduğunda aynı felsefe ve hedefleri paylaşıyor ve bu hedefleri ileriye taşımak için güçlerimizi birleştirmekten çok mutluyuz.Bu sürecin bir ortağı olarak, Global Blue ekosistemine yeni bir ödeme inovasyonu dalgası getirdiğimiz için gerçekten heyecanlıyız.” dedi.

Twig, modern bilinçli tüketicilere çığır açan ve sürdürülebilir bir ödeme yolu sunuyor

Twig, ‘ürün bankası’ aracılığıyla yeni eşyalar keşfetmeleri için tüketicileri teşvik eden ve onlar için süreci kolaylaştıran yeniden satış pazarında yenilikçi ve ‘çevreci’ bir ödeme çözümüdür. Twig’in piyasa tabanlı algoritması, önceden beğenilen ürünlerin hızlı bir değerlendirmesini sunar ve nakit kullanıcının Twig’de bulunan e-para hesabına derhal ulaşmasını sağlar. Sonrasında tutarlar kullanıcının istediği yerde, hem mağazada hem de online olarak, üye işyerinin ödemesinin tamamını anında almasını sağlayarak yeni ürün satın alımlarını tamamen veya kısmen finanse etmek için kullanılabilir.

Bu yeni konsept üye işyerlerinin günceli yakından takip eden müşterilerine yeni bir inovatif ödeme yöntemi sunarak satın alma gücünü artırmaktadır. Sonuç, ortalama sipariş değerinde 85 artış201 daha yüksek kambiyo oranı ve tekrar satın alma oranında 201 artışla gelişmiş bir sadakat ortaya çıkmış olur.

Sürdürülebilir tüketim, işletmeler ve modern, genç, bilinçli tüketici dalgası için giderek büyüyen bir paradigma hâline gelirken Twig, üye işyerlerine anahtar teslim döngüsel ekonomi çözümleri sağlamaktadır. Şirket yakın zamanda üye iş yerlerinin müşterilerine ve çalışanlarına daha sürdürülebilir tüketim seçimleri yapmalarına imkan sunan ve her işlemin karbon, su ve atık ayak izini bilfiil yönetmelerine olanak tanıyan ‘For the Earth’ girişimini başlattı.

Twig Forbes’un 30 yaş altı 30 kişi listesindeki (2020b CEO Geri Cupi tarafından blok zinciri, yeniden ticaret ve döngüsel ekonomi odaklı alandaki önceki girişimlerini takiben kurulmuştur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı