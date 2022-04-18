U-18 Takımı Şampiyonluk Kupasını Başkan Silgapar’a Getirdi

Sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Çiftlikköy Belediyespor U-18 Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Çiftlikköy Belediye Başkanı ve Çiftlikköy Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Murat Silpagar’a getirdi. Başkan Silpagar’la şampiyonluk sevincini paylaşan kırmızı siyahlı gençler, Türkiye U-18 Futbol Şampiyonası’nda Yalova’yı temsil edecek.

Yalova U-18 Futbol Ligi’nde normal sezonu A Grubu’nda 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Çiftlikköy Belediyespor U-18 Takımı, grubunu ilk sırada bitirerek dörtlü finale katılmaya hak kazanmıştı. Yalova İdmanyurdu karşısında yarı final maçına çıkan Çiftlikköy gençleri, rakibini 7-1’lik sonuçla geçerek finalde Doğuşspor’a rakip oldu. Doğuşspor’u 3-1’lik skorla deviren Çiftlikköy Belediyespor U-18 sporcuları, U-18 Teknik Direktörü Yalçın Önem, teknik ekip ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Amatör Saha 1’de düzenlenen kupa töreniyle şampiyonluk kupasını alan kırmızı siyahlılar, sonrasında Çiftlikköy Bayraktepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’la bir araya geldi. Genç futbolcular, kupa sevincini Başkan Silpagar’la paylaştı.

Çiftlikköy Belediyespor U-18 Takımını, teknik ekibi ve tüm emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Çiftlikköy Belediyespor U-18 takımımız Yalova birincisi olarak bizleri gururlandırmış ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Ayrıca gençlerimizin tüm sezon boyunca dörtlü final de dahil olmak üzere namağlup olarak sezonu tamamlamaları da bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bizler de bugün şampiyon sporcularımızla, teknik ekibimizle iftar programında bir araya gelip tüm takımımızı ve teknik heyeti kutladık” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı