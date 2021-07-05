Uber, aşı kampanyasının kapsamını genişletiyor

Uber kullanıcıları İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşı uygulaması yapılan bütün hastanelere Uber Taksi ile fiyatsız seyahat edebilecek.



Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine takviye olmak emeliyle başlattığı kampanyanın kapsamını genişletti. Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese UBERAŞI koduyla iki fiyatsız seyahat armağan ediliyor.

Kampanyayı kendi aşı randevunuza gidip gelmek yahut aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile seyahat yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Aşılar salgını yenmek için en büyük umudumuz. Yeni yaş kümelerinin aşıya açılması ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ile Türkiye’de aşılama süreci büyük bir sürat kazanmış oldu. Biz de İstanbul’da ve Ankara’da aşı randevusu veren bütün hastaneleri aşı kampanyamıza dahil ettik. Uber olarak bu aşılama sürecine ve kullanıcılarımızın aşıya ulaşımına bir katkımız olacağı için çok mutluyuz” dedi.

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere inançlı ve rahat bir biçimde gitmenizi sağlayan küresel teknoloji platformu Uber, aşılama sürecine dayanak olmaya devam ediyor. Uber İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşısı yapan bütün hastanelere fiyatsız ulaşım imkanı sağlıyor. Kampanya çerçevesinde İstanbul ve Ankara’da aşı olacak kullanıcılar UBERAŞI koduyla bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidip meskenlerine geri dönmek için kullanabilecekleri iki fiyatsız seyahat hakkına sahip oluyor.

UBERAŞI kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya sırf başlangıç yahut bitiş noktası özel hastaneler yahut devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan seyahatler için kullanılabilecek. Kampanya diğer indirim yahut promosyon ile birleştirilemeyecek. UBERAŞI kodu iki seyahatte kullanılabilecek ve seyahat başına faydalanılabilecek azamî indirim meblağı 40 TL olacak. Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar kısmına UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için tanınan bir inançlı ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Uber uygulaması ayrıyeten İstanbul’da 18 bin taksi şoförü tarafından halihazırda kullanılmıştır. Uber geçtiğimiz Mart ayı itibariyle başşehir Ankara’da da Uber Taksi ile hizmet vermeye başlamıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı