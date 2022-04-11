Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği

Uber Türkiye’de uygulamayı kullanan taksi şoförlerine özel akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı. Shell ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Uber ile sık yolculuk yapan taksi şoförlerine haftada 200 TL’lik akaryakıt desteği sağlanacak.

İstanbul’da Uber Taksi ile hizmet veren Uber, geçtiğimiz aylarda akaryakıt fiyatlarının çok hızlı artış göstermesi sonucunda, taksi şoförlerine destek olmak için akaryakıt desteği kampanyası başlatıyor.

Kendi uygulamasını kullanan sürücülere olan desteğini her fırsatta sergileyen Uber, bu doğrultuda Shell ile birlikte özel bir proje geliştirdi. Söz konusu iş birliği çerçevesinde Uber üzerinden her hafta belli bir sayının üzerinde yolculuk yapan Uber Taksi şoförleri haftalık 200 TL’lik akaryakıt desteği alacaklar.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Ocak 2021’de Uber’in Türkiye’de yeniden hizmete girmesiyle birlikte, Uber özellikle İstanbul’da yine çok hızlı bir büyüme gösterdi. 2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü daha fazla kazanç elde etmek için Uber Taksi’yi kullandı ve kullanıcılar ise uygulamayı 9,2 milyon kez araç çağırmak için açtılar. 2019 yılına, yani erişim engeli öncesine göre yüzde 120’lik bir büyümeye kaydettik. Uber’in Türkiye’de toplam indirilme sayısı 5,2 milyona ulaştı. Taksi sürücüsü iş ortaklarımızın yüksek oranda artan akaryakıt giderlerine destek olmak amacıyla akaryakıt destek kampanyamızı hayata geçirdik. Uber olarak platformumuzu kullanan sürücüler ve yolcular için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyada desteğe hak kazanan taksi sürücüleri Uber Sürücü Destek Merkezi’ne giderek alacakları hediye kartlarını Shell istasyonlarında kullanabilecekler.

Uber uygulaması nasıl çalışır:



1. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin.

2. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve yolculuğunuz için bir taksi çağırın.

3. UberTaksi’yi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı