Ubisoft ve Acer, Tom Clancy’s Rainbow Six Esports Global Circuit Ortaklığını Yeniledi

Rainbow Six Esports Küresel Circuit’in resmi bilgisayar ve monitör ortağı Acer Predator!

Ubisoft ve Acer, yaptıkları açıklamayla Acer’ın Predator oyun markası ile Tom Clancy’s Rainbow Six Esports Küresel Circuit, Six Majors, Six Invitational ve Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’in dahil olduğu dört bölgesel ligi de içerek formda iştiraklerini yenilediklerini duyurdu.

Muahedeye nazaran Latin Amerika’da Acer Predator, bu üç kısmın her birinde Latin-Amerika Challenger Ligi’ni de destekleyecek. Bunların yanında; Acer Predator, yaklaşmakta olan Rainbow Six Dünya Kupası’nın resmi PC ve Monitör ortağı olacak.

Acer’ın Predator markası, iki yıllık iş birliğinin akabinde analistler için premium dizüstü bilgisayarlar ve Six Majors ve Six üzere milletlerarası yarışlarda yarışan profesyonel oyuncular için e-spora hazır monitörler ve PC’ler sağlayarak Rainbow Six Esports Küresel Circuit’in gelişimini desteklemeye devam edecek. Yeni iştirak, tıpkı vakitte dünya çapındaki Rainbow Six Siege oyuncularına, içinde başlıklar, ceketler, silahlar ve tılsımlar için markalı kaplamaların da bulunduğu, iki tam oyun içi Predator setinin kilidini açma fırsatı sunacak.

Geçtiğimiz yıllarda, Rainbow Six Siege topluluğu ve e-spor ekosistemi değerli ölçüde büyüdü. Dünya çapında 70 milyondan fazla oyuncuya ve dört bölgesel ligde 1’inci cins esnasında 2020 yılı tıpkı periyoduna kıyasla yüzde 215’lik bir artışa karşılık gelen rekor izlenme mühletine ulaştı.

Ubisoft EMEA Satış ve Pazarlama Kıdemli Lider Yardımcısı Geoffroy Sardin, “Rainbow Six Siege’in rekabetçi yapısının kalbinde performans yer alıyor ve Acer iştiraki ile başarılı seyahatimize devam etmekten ötürü heyecan duyuyoruz. E-sporda etkileyici bir geçmişe sahip olan Predator oyun PC’leri ve monitörleri, profesyonel oyuncuların yarışmalarımızda performans göstermeleri için mümkün olan en yeterli şartları yaratmaya katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.

Acer Inc Eser Pazarlama ve Planlama Lider Yardımcısı Vincent Lin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Ubisoft ile dünyanın dört bir yanındaki Rainbow Six Siege Esports oyuncularını ve hayranlarını destekleyen ortaklığımızı sürdürmekten ötürü heyecanlıyız. Birlikte çalıştığımız son iki yıl boyunca, büsbütün yenilenerek bölgeselleştirilen Circuit lansmanını gördük ve artık yılda üç majör turnuva yapıyoruz. En yeni Predator PC’ler ve monitörlerle profesyonel oyuncular için en âlâ performansı sunmayı ve süratle büyüyen Rainbow Six Siege topluluğuna katkıda bulunmayı umuyoruz.”

