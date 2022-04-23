Uçak Kardeşler 23 Nisan’ı çocuklarla kutladı

UÇAK KARDEŞLER SEFERİHİSAR İŞLETMESİNE, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NDA MİNİKLER MİSAFİR OLDULAR.

SEFERİHİSARLI MİNİKLER UÇAK KARDEŞLER‘İN MİSAFİRİ OLDU

UÇAK KARDEŞLER ŞİRKETLER GRUBU, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLADIĞI BİR ETKİNLİKLE KUTLADI.

UÇAK KARDEŞLER SEFERİHİSAR’A MİNİKLER

“ÇOCUK VE TARIM” MOTTOSU İLE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

103 yıldır, Ülkemizin her köşesinde ve Dünyanın bir çok ülkesinde…! Her yıl büyük bir coşku ve birbirinden farklı etkinliklerle kutlanılan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; İzmir’in güzide ilçesi Seferihisar’da, Uçak Kardeşler Şirketler Grubunun düzenlediği etkinlikte kreş çağında çocuklar ile kutlandı.

Düzenlediği her etkinlikte tarımın, meyve ve sebzenin önemini, sadece ülkemizin değil dünyanın geleceğinin de tarımda olduğunu anlatan ve tarım sektörü üzerine farkındalık yaratmak isteyen Uçak Kardeşler bu yıl 23 Nisan’da minik misafirlerini ağırladı.

Etkinlikte, çocukların keyifli vakit geçirebilmesi için birçok farklı aktiviteye yer verildi. Palyaço gösterilerinden, yüz boyamaya kadar çocuklara çeşitli eğlence imkânı sunulan etkinlikte ‘’Çocuk ve Tarım’’ başlığı altında etkinliğe katılan çocuklara meyve sebze işleme tesisi gezdirildi. Çocuklara yaş meyve ve sebze fabrikalarının çalışma sistemi tanıtılırken, tarım sektörünün ülkemiz ve geleceğimiz için önemi anlatıldı. Çocuklarda doğa bilinci oluşturmak ve tarıma olan ilgiyi artırmak için amacıyla bahçede düzenlenen etkinlikte kendilerine mevsim portakalı ve portakal suyu ikram edildi.

Uçak Kardeşler tesislerinde gerçekleşen organizasyonda, mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklara hediyeler verildi. Tesisin içerisinde yer alan yeşil alanda ve çocuk parkında vakit geçiren çocuklar güzel havanın ve yeşil alanın tadını çıkardılar. Yüzlerine farklı şekiller ve resimler çizdiren çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Uçak Kardeşler tesisleri çalışanları ile birlikte coşkuyla kutladılar.

İşletme Müdürü Kasım Aydoğdu; “Ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz geleceğimiz olan çocuklarımıza “Çocuk ve Tarım” teması ile işletmemizi gezdirirken minik misafirlerimize eşlik eden palyaçolar ile tarımın önemi, meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiği hakkında bilgiler verdik.” Dedi.

Uçak Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurumu Başkanı Hayrettin Uçak; “Tarımı çocuklara sevdirmenin yolunun erken yaşta oluşan doğa bilinciyle var olabileceğini vurgulayarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı