Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic Ekranlarında

National Geographic ekranlarının en sevilen üretimlerinden “Uçak Kazası Raporu” yeni dönemiyle Haziran ayı boyunca her pazartesi akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarında.

Havacılık tarihinin ses getiren uçak kazalarına ve bu kazaların arkasında yatan sebeplere ışık tutan Uçak Kazası Raporu National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Tüm dünyada beğeniyle izlenen serinin yeni döneminde daha evvel hiç görülmemiş raporlar ve kayıtlar ortaya çıkıyor ve kazaların temel nedenleri açığa çıkıyor.

“Uçak Kazası Raporu” yeni dönemiyle Haziran ayı boyunca her pazartesi akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Bilimin, keşfin ve öykü anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir müddettir dünyanın en sağlam markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden tezli üretimlerini Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı