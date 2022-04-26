EYMSİB sürdürülebilir tarım için gençlerin arkasında

Üçüncü Kuşak Tarım Girişimcileriyle Türkiye tarımda lider konuma gelecek

Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı ilk mezunlarını verdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen ve 5 Mart 2022 tarihinde başlayan Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı, katılımcıların yaptığı sunumların sonrasında, sertifikaları verilerek tamamlandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’nin uzun vadede kalkınması için tarımın ve gençlerimizin gücüne her zaman inandık. EYMSİB olarak üretimden depolamaya, taşıma ve tüketime kadar zincirin bütün halkalarının tabandan iyileştirilmesi için uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Pestisitle mücadele, gıda atıklarını azaltma, kontrollü tarım öncelikli alanlarımız. Gençlerimiz ve sektörümüz arasında kurduğumuz köprünün çıktıları; tarımda sürdürülebilirliğin artmasını sağlayacak, çözümler geliştirilmesine baz teşkil edecek.” dedi.

Hayrettin Uçak, “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programımız ile gençlerimize sürdürülebilir tarım için gerekli süreçleri kapsayan kapsamlı bir eğitim programı sunduk. Günün sonunda her biri işgücüne katıldığında; AB Yeşil Mutabakat’ına uygun, karbon ayak izini azaltacak proseslerdeki üretimlerle ilgili, İyi Tarım Uygulamaları, uluslararası sertifikasyon süreçlerine, dünyadaki talep değişimi ve sürdürülebilir üretim-tüketime hakim olarak gerekli güncel yetkinliklerle donanımlı olacak. Gençlerimizin yenilikçi düşünceleriyle Türkiye tarımda lider konuma gelecek.” dedi.

İlk üçe giren projeler;

1- Waste-Age Projesi; Organik atıkların katma değerli ürüne dönüştürülmesi için paydaşları bir araya getiren ve danışmanlık hizmetleri veren platform. Proje, üretim çıktısı organik atık olan ile bunu değer zincirinde katma değerli ürüne dönüştürebilecek üretici arasındaki kilit pozisyonda yer almayı hedefliyor. Projenin bir diğer hedefi, elde edilen veriler sonucunda kamuoyunda davranış değişikliği oluşturmakta yer alıyor.

2- Gel Track Projesi; atıl durumda bulunan tarım ekipmanlarını işler duruma getirmek amacıyla geliştirilmiş paylaşımlı bir iş modelidir. Kullanıcılara mobil uygulama ve web sitesi üzerinden ulaşmayı planlayan modelde, tarım ekipmanına ihtiyaç duyan çiftçi ile bu bölgedeki ekipman sahibi çiftçiyi belirli şartlar altında bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

3- Ortech Projesi; Turunçgillerin suyunun kullanımı sonrasında geriye kalan kabukların, yağlarından doğal aroma verici madde eldesi, kabuk sıvısı ile tıbbi ve aromatik bitki öz suyunun arıtılıp birleştirilmesi sonucu organik tarım için pestisit eldesi ve yağı ile suyundan arındırılan son kısmı olan posanın ise toprak ıslah materyali olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Diğer projeler ise;

-Agrosaba; üreticinin toprak ve pesitisit analizini ve sertifikasyon firmaları ile arazi ve üretim bilgilerini sisteme kaydederek alıcı ile buluşturulmasını sağlayan bir uygulama.

-Farmland; Modern şehirlerde, şehir merkezine yakın verimsiz tarım alanlarında konaklama tesisi inşa ederek tesisin ihtiyaçlarını karşılayabilecek topraksız tarım seralarını kurmayı ve misafirlere tarımsal ürün yetiştirme deneyimini sunmayı ve kendi ürettikleri sağlıklı, güvenilir tarım ürünlerini tüketebilecekleri bir ortam sunmayı hedeflemektedir.

-Tarım Market; Çiftçiyle firmaların buluştuğu e-ticaret platformu.

-Citrus Box; Tarımsal ürünlerin farklı hammaddeler şeklinde kullanarak, farklı sektörlerde katma değer elde edilmesini hedeflemektedir. Lemon App uygulaması ile tüketicileri, kozmetik ve meyve suyu firmalarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı hakkında;

6 hafta süren Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı 4 Mart’ta açılış toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 5 Mart’a eğitimlere başlandı.

İkinci hafta; Eğitimlerle devam etti.

Üçüncü hafta; eğitimler sürdü ve Yaş Meyve Sebze İhracatı yapan Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ltd. Şti. Ziyaret edildi.

Dördüncü hafta; Ege İhracatçı Birlikleri’nde eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin yanında yapılan Atölye Çalışmalarında bir araya gelerek oluşturulan gruplar, belirli bir konu üzerinde ortak kararla elde ettikleri fikirleri/sonuçları diğer gruplara sunarak paylaştılar.

Beşinci hafta; eğitimlere devam edilerek, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ihracat destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Altıncı hafta; İzmir Torbalı’daki Özgörkey şirketler grubuna bağlı Türkiye’nin en büyük dondurulmuş gıda entegre tesisi Feast ve dünyanın ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük seracılık işletmesi Dikili’deki Agrobay Seracılık ziyaret edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı