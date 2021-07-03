UDY Stratejisi vizyonuna tam destek

Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi’nin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından açıklanması ile memleketler arası yatırımlar gündemde ön plana çıktı. Memleketler arası Yatırımcılar Derneği (YASED) strateji dokümanının hayata geçirilmesi için takviye verecek kurumlar ortasında özel dalı temsilen yer alacak.

YASED Lideri Ayşem Sargın, “Türkiye’nin global milletlerarası direkt yatırım (UDY) pazarından daha fazla hisse alabilecek potansiyele sahip olduğunu her fırsatta lisana getirdik. Daralan UDY pazarında rekabet her geçen gün daha çok artıyor ve devletlerin özel kesim ile daha yakın işbirliği içinde stratejik ve bütüncül yaklaşımlar geliştirmesini mecburi kılıyor. YASED olarak hazırlık evresinde da takviye verdiğimiz bu strateji evrakının ülkemizi UDY çekme konusunda daha rekabetçi kılacağını düşünüyoruz. Ülkemizde birinci kez hazırlanan ve UDY siyasetlerine stratejik bir yaklaşım getirerek kurumlar ve iş dünyası ortasında eşgüdümü güçlendirecek olan bu evrak kıymetli bir boşluğu dolduracak. COVID sonrası toparlanmanın yaşandığı global iktisattaki fırsatlardan yararlanmak için strateji evrakında açıklanan hareketlerin süratle hayata geçirilmesi büyük ehemmiyet arz ediyor. Biz de YASED olarak Strateji’nin vizyonuna ve hareketlerine şahsen sorumluluk alarak takviye vereceğiz. Stratejiyi bizlerle yakın istişare içinde hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne bu pahalı ve değerli inisiyatif için teşekkür ediyoruz” dedi.

Açıklanan Memleketler arası Strateji Belgesi’nde yer alan 11 Strateji ve 67 hareketin gerçekleştirilmesi sonucunda Türkiye’nin 2023 yılında global UDY pazarından yüzde 1,5 hisse alması hedefleniyor. Ülkemizin UDY siyasetlerine stratejik bir yaklaşım getirmek ve kurumlar ortası eşgüdümü güçlendirmek hedefiyle hazırlanan Strateji bu alanda hazırlanmış birinci çalışma olarak da dikkat çekiyor. Strateji evrakının hayata geçirilmesi için dayanak verecek kurumlar ortasında özel dalı temsilen YASED yer alıyor.

Açıklanan Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Strateji Belgesi’ni yorumlayan YASED Lideri Ayşem Sargın, “Türkiye’nin global UDY pazarından yüzde 1,5’luk hisse alabilecek potansiyele sahip olduğunu her fırsatta lisana getirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu potansiyeli hayata geçirmek için Türkiye’nin yatırımcıları olarak, kamu kurumları ile koordineli formda çalışacak ve uygulamalara etkin takviye vereceğiz” dedi.

‘Rekabetçiliğimizi artıracak’

UDY piyasasının 2008 global krizinden bu yana güçlü bir toparlanma gösteremediğini söz eden Sargın, şöyle devam etti: “Daralan UDY pazarında rekabet her geçen gün daha çok artıyor. Gelişmiş pazarlarda yatırımların geri dönüş oranının, gelişmekte olan pazarlara yaklaşmış olması Türkiye’nin rekabet içinde bulunduğu ülkelerin sayısını artırıyor. YASED olarak hazırlanış evresinde da takviye verdiğimiz bu strateji dokümanının Türkiye’nin hak ettiği yatırımları çekmesi noktasında muhtaçlığı olan rekabetçiliği sağlayacağına inanıyoruz. Covid-19 pandemisi sonrası dönüşüm içinde olan global tedarik zincirleri Türkiye için fırsat yaratıyor. Bu fırsattan yararlanmak için de strateji dokümanında açıklanan hareketlerin süratle hayata geçirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma gündemi ile de ahenk gözetilerek hazırlanmış olan strateji dokümanının hayata geçirilmesi,;teknolojik dönüşüm, istihdam ve cari dengeyi destekleyici yatırımları söz eden Nitelikli UDY’nin ülkemize gelmesine ve bu kapsamdaki mevcut yatırımların daha da büyümesine yardımcı olacak.”

‘Ülkemize karşı sorumluluğumuz arttı’

YASED olarak bugüne kadar Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı verecek bir yaklaşımla çalışmalar yürüttüklerini söz eden Sargın, “Ülkemizin yatırım ortamının güzelleştirilmesi için kamu ile koordineli biçimde birçok proje yürüttük, yasal düzenlemelere katkı sağladık. “2021 Önceliklerimiz” olarak belirlediğimiz üç ana başlıkta; global tedarik zincirleri, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gayelerinde; ülkemizi global gündemin modülü yapmak, kısa ve uzun vadeli fırsatları işaret etmek ve yatırımcılar nezdinde ülkemizin görünürlüğünü artırmak üzere memleketler arası iş dünyası ile yakın temas halinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın Türkiye Memleketler arası Direkt Yatırım Strateji Dokümanı vizyonunu takviyeler mahiyette olduğunu da memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğumuz Milletlerarası Yatırım Doruğu ile Türkiye’nin global seviyede tanıtımına takviye verdik. Bu basamakta, strateji evrakındaki aksiyonların hayata geçirilmesinde özel bölüm inisiyatifi olarak YASED’in seçilmiş olması ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu sorumluluğun getirmiş olduğu şuurla gelecek devirde UDY paydaşlarını bir ortaya getireceğimiz etkinliklerimiz daha da değer kazanacak. Ayrıyeten kamu kurumlarının dayanağıyla her yıl düzenleyeceğimiz ‘Uluslararası Yatırımcı Ödülleri’nin dikkat ve heyecanla takip edileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı