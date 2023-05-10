UEDAŞ, enerjisini VR teknolojiye yansıtacak

UEDAŞ, enerji verimliliği ve tasarrufu odaklı bilinçlendirme projesini hayata geçiriyor. Projede UEDAŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği sağlanarak öğrencilere VR gözlükler aracılığıyla enerji tasarrufunun yollarını anlatan eğlenceli bir oyun oynatılması da yer alıyor.

BURSA (İGFA) – UEDAŞ’ın çocuklarda enerji verimliliği ve tasarrufu, doğal varlıklar ve çevre bilinci gibi toplumsal konularda farkındalık oluşturma amacıyla geliştirdiği ve Ocak ayında başlayan projesi çalışmalarını hızlandırıyor.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji tasarrufu ve verimliliğini 2023 yılının en önemli ulusal strateji hedeflerinden göstermesi sonrasında hazırlanan projede, dijital seminerlerden mobil oyunlara ve VR teknolojisinin kullanımına kadar birçok faaliyet planlanıyor.

UEDAŞ, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili geliştirdiği projeler ve tüm bireylerde farkındalık yaratma hedefiyle hassasiyetini ortaya koyuyor.

“Enerjini Geleceğe Taşı!” sloganıyla yola çıkan UEDAŞ, proje kapsamında hizmet bölgesini kapsayan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da MEB iş birliği sayesinde okulları gezerek VR teknolojisi destekli geliştirdikleri oyunu öğrencilere sunuyorlar.

Proje, günümüzden 100 yıl sonrası tasarruf yapılmış ve yapılmamış olarak 2 farklı senaryoyu canlandırarak tasarruf ve verimliliğin önemini eğlenceli ve interaktif yollarla anlatan oyun, öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor. Proje boyunca 8-13 yaş arası çocuk ve öğrenciler için farklı eğitici mobil oyunlardan, yetişkinlere de hitap edecek sosyal medya yarışmalarına ve dijital seminerlere kadar birçok etkileşimli adım da planlanıyor.

Kaynak : İGFA