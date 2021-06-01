Uğur Gülen: Sigorta Bilincinin Gelişmesi İçin Çalışıyoruz

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Sigorta Haftası’na yönelik yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala düşük düzeylerde seyrediyor. Yarınları teminat altına alabilmek ismine toplumsal sigorta şuurunun gelişmesi büyük ehemmiyet taşıyor’’ dedi.

Yeni kuşak sigortacılık anlayışıyla müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Sigorta Haftası’nda ‘sigortasız olmayacağını’ bir kere daha hatırlattı. Sigortalı olmanın pahasının riskle karşı karşıya kalmadan anlaşılmadığını ve sigortanın kıymetini anlatmak için bu haftanın değerli bir fırsat olduğunu vurgulayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Sigorta kesiminin son gayesi hayatı kolaylaştırmak, geleceği teminat altına almaktır. Fakat ne yazık ki Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala epeyce düşük düzeylerde seyrediyor. Toplumsal sigorta şuurunun gelişmesi için hem kesim hem de Aksigorta nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Pandemi risk şuurunu artırdı

Pandemi sürecinin sigortalı olmanın değerinin anlaşılması için epey âlâ bir örnek olduğunu tabir eden Uğur Gülen, kelamlarını şöyle sürdürdü: “2020 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemi sürecini, hayatta karşılaşabileceğimiz risklerin anlaşılması açısından epey değerli buluyorum. Epey zorlayıcı olan bu süreç, toplumda risk şuurunun gelişmesi manasında yararlı oldu. Bunun yansımasını en yeterli formda sıhhat sigortalarında görüyoruz. Elbette daha gidilecek uzun bir yolumuz var. Dönemsel olarak artış gösteren sıhhat poliçelerinin, pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum.’’

Dijital riskleri unutmamalıyız

Salgın sürecinin bizlere öğrettiği bir ders olan dijitalleşmeyi ve bunun beraberinde gelen dijital riskleri de göz arkası etmememiz gerektiğini belirten Uğur Gülen, “Dijitalleşmeyi hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi haline getirirken beraberinde karşılaşabileceğimiz dijital risklere yönelik de farkındalık sahibi olmamız hayli değerli. Bu manada Aksigorta olarak, toplumsal yarar maksadı güderek geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Platformu’nun değerini bir kere daha hatırlatmak isterim. Toplum olarak ne yazık ki dijital risklere karşı şuur seviyemiz hayli düşük. Dijital Güvenlik Platformu ile hem KOBİ’lere hem de birey ve ailelere yönelik fiyatsız eğitim fırsatı sunuyoruz. Risk şuurunu artırmaya yönelik pek çok yeni içeriğe çarçabuk ulaşılabilen Dijital Güvenlik Platformu ile inanıyorum ki, geleceğin risklerine karşı çok daha farkındalık sahibi olacak, yarınlarımızı çarçabuk garanti altına alabileceğiz’’ diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı