Ülkemiz mini by-pass cerrahisinde eğitim üssü olmuş durumda

Türkiye’de kapalı mini by-pass cerrahisini ve kapalı kapak ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren ve yurt dışındaki meslektaşlarına eğitimler veren, ülkemizdeki hastalarının yanı sıra yurt dışından gelen hastaların da şifa ile taburcu olmasını sağlayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Ülkemde bu ameliyatları yapmaktan, yurt dışında ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum” diyerek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı…

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Uzun yıllardır rutin olarak mini by-pass cerrahisi gerçekleştiriyoruz. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz mini by-pass cerrahisinin hem yurt içinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarında eğitimlerini veriyoruz, hem de meslektaşlarımızın ameliyathanede izlemelerini sağlayıp onlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Mini by-pass cerrahisinin başka merkezlerde de yapılarak yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Hem bilimin paylaşılması adına, hem de hastaların fayda görmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” diyor.

KAHİRE ÜNİVERSİTESİ’NİN CERRAHLARI MİNİ BY-PASS’I TÜRKİYE’DE ÖĞRENDİ

“Mini by-pass cerrahisi yurtdışında çok ilgi çeken bir konu. Yurtdışında birçok merkezde gerçekleştirilemeyen, Avrupa’da çok seçilmiş bir iki merkezde yapılabilen bir cerrahi” diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, “Benim yaptığım vaka sayıları oldukça fazla olduğu için Avrupa ve Amerika menşeili şirketlerde Avrupa’daki ve dünya üzerindeki meslektaşlarımızın bu cerrahiyi öğrenip yetişmeleri için belli projeler gerçekleştirdik. Bu projelerin birinde Fransız merkezli bir şirketin vasıtasıyla Mısır’daki Kahire Üniversitesi’nden bir cerrahi ekibi geldi. Cerrahi ekibine üç gün eğitim verdik. Bu üç günlük eğitimin içerisinde hem toplantı eğitimi, ardından maketler üzerinde cerrahinin gösterilmesi eğitimi, sonrasında da iki tane kapalı mini by-pass ameliyatı (özellikle cerrahi alanı gösterecek şekilde kafa kameraları kullanarak ve ameliyathane içine büyük ekran kurularak ameliyathane içinden) eğitimleri gerçekleştirdik. Bu eğitimler sonrasında yurtdışında bu cerrahi yapmak isteyen doktorlara yardımcı olmak adına yurtdışına da gidip programı başlatmak adına bu cerrahileri gerçekleştiriyorum, onlara destek veriyorum, öğrenmeleri konusunda yardımcı oluyorum” diyerek mini by-pass cerrahisinin dünyadaki gelişimine nasıl katkı sağladığını anlattı.

TÜRKİYE EĞİTİM ÜSSÜ OLMUŞ DURUMDA

Prof. Dr. Çaynak; “Yurtdışından da çok sayıda hasta ülkemizde kapalı by-pass ameliyatı olmak için bizlere başvuruyor. Yurtdışından gelen hastaların da bu yöntemle ameliyatlarını yapıp, tedavi protokolünü düzenleyip, 10 gün içinde ülkelerine göndermemiz mümkün oluyor. Aynı şekilde bu yurtdışı hastaları yalnızca Doğu’dan değil Batı ülkelerinden, Avrupa’dan da buraya gelerek bu ameliyatı olmak istiyor. Yurtdışı bağlantılarımız bu şekilde arttıkça özellikle gelişmiş ülkelerden gelecek hasta sayısı da artacaktır. Ülkemiz minimal cerrahi ile üst düzeyde bir durumdadır. Ben tüm ameliyatlarımı zaten kapalı mini by-pass ile gerçekleştiriyorum. Bunun yanı sıra kapak ameliyatlarının da aynı şekilde kapalı cerrahi ile yapılması konusunda eğitimler vermekteyiz. Türkiye olarak kapalı kalp ameliyatlarının eğitim üssü olmuş durumdayız, bu eğitim üstü olmamız yurtdışından gelen doktorların eğitilmesine katkı sağlıyor. Ben hem ülkem, hem mesleğim, hem de kendi adıma bundan onur duyuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı