Ümit Besen Ve Pamela İçleri Isıtan Performanslarıyla Jolly Joker Private’daydı

Sahnesindeki sanatçılarıyla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, sahnesinde sesiyle ve klasik şarkılarıyla Ümit Besen’i ve Pamela’yı ağırladı.

Tüm klasik şarkıları seslendiren Ümit Besen ve gecenin enerjisini popüler şarkılarıyla yükselten Pamela soğuk havada içleri ısıtan bir konserle misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Boğazın eşsiz manzarasında müzik ziyafeti sunan Jolly Joker Private yıldızları ağırlamaya devam edecek; 18 Mart Cuma Merve Özbey “Tamamen Arabesk”, 19 Mart Cumartesi Candan Erçetin, 25 Mart Cuma Gülşen, 26 Mart Cumartesi Linet sahne alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı