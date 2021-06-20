Umranto Tiktok’ta farklı video konseptiyle dikkat çekiyor

Tiktok kullananların çok yakından tanıdığı bir isim Umranto. Kendi oluşturduğu farklı konseptiyle kısa müddette pek çok kişinin beğenisini kazanan ve takipçi sayısı süratle 1 milyonu geçen Umranto samimi ve her insanın yaşayabileceği olayları görüntülerinde işleyerek takipçilerinin de beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Her hafta bir kaç tane konsept görüntü çekerek takipçileriyle paylaşmaya devam eden Umranto: “Bu görüntüleri çekmeye başladığımda bu kadar ilgi çekeceğini ve büyüyeceğini düşünmemiştim ancak geldiğim bu noktada takipçilerimin ilgisinden hayli mutluyum. Yakında farklı sürprizler de yapabilirim” tabirlerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı