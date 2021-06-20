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Ana Sayfa Magazin 20 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Umranto Tiktok’ta farklı video konseptiyle dikkat çekiyor

Umranto Tiktok’ta farklı video konseptiyle dikkat çekiyor

Tiktok kullananların çok yakından tanıdığı bir isim Umranto. Kendi oluşturduğu farklı konseptiyle kısa müddette pek çok kişinin beğenisini kazanan ve takipçi sayısı süratle 1 milyonu geçen Umranto samimi ve her insanın yaşayabileceği olayları görüntülerinde işleyerek takipçilerinin de beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Her hafta bir kaç tane konsept görüntü çekerek takipçileriyle paylaşmaya devam eden Umranto: “Bu görüntüleri çekmeye başladığımda bu kadar ilgi çekeceğini ve büyüyeceğini düşünmemiştim ancak geldiğim bu noktada takipçilerimin ilgisinden hayli mutluyum. Yakında farklı sürprizler de yapabilirim” tabirlerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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