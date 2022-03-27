Üniversite Bursları Öğrencilerin Hesaplarına Yattı

Üniversite Bursları Öğrencilerin Hesaplarına Yattı

 Burhaniye Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı burs desteğinin 5. taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırı
Ana Sayfa Eğitim 27 Mart 2022 8 Görüntüleme

Üniversite Bursları Öğrencilerin Hesaplarına Yattı

Üniversite Bursları Öğrencilerin Hesaplarına Yattı

Burhaniye Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı burs desteğinin 5. taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Burhaniye Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için sağladığı bursta öncelikle ilçede yaşayan ve tek maaşlı, asgari ücretle çalışan ailelerin çocukları faydalanıyor. Ödenen burs ücretleri öğrencilere geri ödemesiz yapılıyor.

Aylık 400 TL olarak belirlenen ve 250 öğrencinin faydalandığı burs için Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eğitim alanında üniversite öğrencilerine katkı sunmak adına Belediye öncülüğünde bir dernek kurduklarını ve kurulan dernek üzerinden çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Deveciler projenin ilçede üniversiteye giden ve durumu olmayan öğrencilere maddi fayda sağladığını söyleyerek “Biz de yerel yönetim olarak eğitimi her alanda destekliyor bunla alakalı projeler üretiyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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