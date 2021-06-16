Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Fikirleri Anadolu Grubu Bi-Fikir KAP ile Hayat Buluyor

Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini hayata geçirme maksadıyla sürdürdüğü Bi-Fikir KAP’ta bu yılın kazananları belirli oldu. Anadolu Grubu’nun inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında düzenlenen Bi-Fikir KAP’a bu yıl 163 proje önerisi geldi. Finale yükselen 8 proje ortasından Malt Posasından Arpa Yağı Eldesi birinci, Uzun Araç Hareket Kabiliyeti ikinci, EcoSera ise üçüncü oldu. Sırasıyla 10 bin, 7 bin ve 5.000’er TL ile ödüllendirilen başarılı projeler Anadolu Kümesi şirketlerinde uygulamaya alınma fırsatı elde ettiler.

Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme gayesiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali bu yıl da pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi. Anadolu Kümesi çalışanlarına yönelik inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın final aktifliğine; Anadolu Kümesi üst idaresi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı. Aktiflikte, yarı finali muvaffakiyetle tamamlayarak finale kalan 8 projenin sunumu yapıldı. Malt Posasından Arpa Yağı Eldesi projesini Anadolu Efes ile gerçekleştiren Müge Güzey ve Berjin Kaplan birinci, Uzun Araç Hareket Kabiliyeti projesini Anadolu Isuzu ile gerçekleştiren Emrah Yaki ikinci, EcoSera projesini Anadolu Etap ile gerçekleştiren Osman Ertan ve Sait Kaplan ise üçüncü oldu. Tertipte birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin ve üçüncüye 5.000’er TL ödül verildi.

Anadolu Kümesi İcra Lideri Hurşit Güçlü, Kümenin inovasyon platformu olan Bi-Fikir’i üniversite öğrencilerine açarak çok değerli bir adım attıklarına her vakit inandıklarını ve çok verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Şiddetli: “Üniversite öğrencileri geleceğin çalışanları, geleceğin üreticileri ve geleceğin en kıymetli fikirlerinin mucitleri olarak her vakit odağımızda. Onlara yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, inovasyona değer veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda meslek fırsatı sunuyoruz. Bi-Fikir KAP kapsamında 3 yılda 165 farklı üniversiteden katılan 1.595 öğrenciden toplam 763 proje önerisi toplandı. Gelecekte şirketlerimizde değerli durumlarda yer alabilecek gençlerin programımıza katacağı yeniliklerle ürettiğimiz kıymetin katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

163 proje başvurusu geldi

Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerinin fikirleri kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplandı. Bu yıl toplam 163 proje önerisi geldi. Anadolu Kümesi şirketlerinin projeler ile ilgili görüşleri alınarak yarı finale yükselen 20 proje ortasından seçilen 8 fikir inovasyon kampına katılmaya hak kazandı. Bu gruplar için 5 Nisan tarihinden başlamak üzere bir proje hızlandırma/destek programı uygulandı. Program kapsamında, ilgili projelerin takım üyelerine, amaç kitle tahlili, müşteri seyahati, fikir validasyonu, pazarlama ve prototipleme mevzularında eğitimler verildi. Seçilen projeler için, ilgili şirketlerden konusunda uzman mentorlar atandı. Bu sürecin akabinde 8 grup, Bi-Fikir KAP finalinde müsabakaya hak kazandı. Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen sunumlar sonrasında, Anadolu Kümesi şirketlerinden heyet üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en başarılı üç proje belirlendi. Finalde 1. olan proje grubu 11 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek dijital Anadolu Kümesi Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıtacak, başarılı projeler alanına nazaran Anadolu Kümesi şirketlerinde uygulamaya alınacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı