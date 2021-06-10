ÜNLÜ & Co, halka arz sürecini başarıyla tamamladı

31 Mayıs – 1 Haziran 2021 tarihleri ortasında talep toplayan ÜNLÜ & Co, şirketin yüzde 26’lık kısmının halka arz sürecini muvaffakiyet ile tamamladı.

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık idaresi kümesi ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co), 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri ortasında çıktığı halka arzı muvaffakiyet ile tamamladı. Halka arz için her bir nominal bedelli hisse fiyatı 6,90 TL olan ihraçta halka arz büyüklüğü 314 milyon TL gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 26’ya olarak gerçekleşti.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilen şirket hisselerinin yüzde 43,14’ü yurt içi kişisel, yüzde 46,45’i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık idaresi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle kesiminin öncü kümelerinden biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL etkin büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda tertipli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

Halka Arz Geliri Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Yeni Yatırımlar İçin Kullanılacak

Türkiye’nin birinci birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co’da halka arz sonrası iştirak hisseleri, halka açık yüzde 26, kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün yüzde 61,62, Wellcome Trust’ın yüzde 7,71, Standard Bank’ın yüzde 3,47 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,17 formunda oluştu. Merkezi İstanbul’da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra’daki iştirakleri ile de memleketler arası piyasalarda Türkiye’nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Gayelerinin, kökleri sağlam, memleketler arası piyasalarda isminden kelam ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan ÜNLÜ & Co İdare Heyeti Lideri ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Halka arzdan elde edilen geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Maksadımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, önder, başkan, teşebbüsçü ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı kümesi oluşturmak” dedi.

Halka Arz, Kurumsal Yapıyı Destekleyecek

Milletlerarası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğuna dikkat çeken Mahmut L. Ünlü halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurdukları ve büyüterek Türkiye’nin önder yatırım hizmetleri ve varlık idaresi kümesi haline getirdikleri faaliyetlerine bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle paha katmayı ve yatırımcının kıymetini bilen tahliller üretmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Toplumdan aldıklarını topluma vermeyi unsur edindikleri söyleyen Ünlü; küme bünyesinde yürütülen kurumsal toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında “Girişimcilik, eğitim ve bayanın iş hayatındaki rolü” alanlarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini de söz etti.

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise; “Yapı Kredi Yatırım olarak, sermaye piyasalarının esaslı kurumlarından ÜNLÜ & Co halka arzına başkan kurum olarak aracılık etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Borsa İstanbul’da halka açık bir kurum olarak yeni ortaklarıyla birlikte ÜNLÜ & Co’nun muvaffakiyetlerinin devamını diliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı