ÜNLÜ & Co’ya Mergermarket’tan ‘Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı’ Ödülü

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, Londra’da düzenlenen Mergermarket Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri’nde Türkiye’de ‘Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı’ ödülünün sahibi oldu.

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Özellikle birleşme ve satın alma alanında almış olduğumuz ödüller hem yurt içi hem de yurt dışındaki itibarımızın bir göstergesi. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile önümüzdeki dönemde de aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, şirket birleşme ve satın alma işlemleri alanındaki başarısını uluslararası yeni bir ödülle taçlandırdı. ÜNLÜ & Co, Londra’da düzenlenen Mergermarket Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri’nde Türkiye’de ‘Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı’ ödülünün sahibi oldu.

Mergermarket tarafından finansal ve hukuki danışmanların, şirket birleşme ve satın alma işlemlerindeki başarısı ödüllendiriliyor. Ödül kazanan şirketler, danışmanlık yaptıkları anlaşmalarının hacim ve adedine göre ve bağımsız jüri değerlendirmesiyle belirleniyor.

ÜNLÜ & Co Grubu, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 123 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 milyon doların üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda.

‘Bu ödül itibarımızın tescili niteliğinde’

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı kuruluşu olarak, aldığımız ödül ile bunun bir kez daha tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Özellikle birleşme ve satın alma alanında almış olduğumuz ödüller hem yurt içi hem de yurt dışındaki itibarımızın bir göstergesi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A işlemlerinin büyüklüğü 18 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkemize kazandırdığımız yatırımlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile önümüzdeki dönemde de aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı