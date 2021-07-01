Ünlü İsimler ALS Hastalarını Unutmadılar

ALS-MNH Derneğinin Instagram üzerinden düzenlenen canlı yayın aktifliğine ünlü isimler, ALS hastalığına dikkati çekmek ismine yayına katılarak bir ortaya geldi.

Omurilik ve beyindeki motor hudut hücrelerinin ölmesiyle ortaya çıkan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dikkati çekmek gayesiyle düzenlenen aktiflikte ünlü isimler müzik ve şov performansları ile hem ALS hastalarına moral oldular hemde ALS hastalığını duyurarak umut oldular.

21 Haziran Dünya ALS Günü kapsamındaki sunuculuğunu dernek üyesi olan fizyoterapist Merve Selen Akkurt’un yaptığı aktifliğe, Sinan Güleryüz, Uğur Arslan ve Olcay Kutluca katıldı.

Aktiflikte Türkiye ALS-MNH Derneği Lideri, ALS hastası Trabzonspor’un eski futbolcusu İsmail Gökçek, gecenin değerinden ” 21 Haziran yılın en uzun günü, en kısa gecesidir. Hasta olanlar ve hastasına bakanlar bilirler ki, hasta ve yakınları için geceler çok daha güç geçer. Hasta ve yakını, bir an evvel günün doğmasını beklerler ki zahmetlerine tahlil bulabilmek için tekrar umut olsun. ALS hastaları için en uzun gün umudu ve sabrı temsil eder. En kısa gece ise, fazla ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini, günün yeni umutlara yelken açacağına işarettir…

Her şeye karşın nefes varsa umut vardır! ” cümleleri ile bahsetti.

Sinan Güleryüz ALS hastaları için müzikler söyleyerek moral vermenin yanı sıra “Vazgeçmeyin” diyerekte tüm hastalara bildiri verdi.

Uğur Arslan şiirleri ile takviye verdiği gecede ilerleyen vakitlerde ALS hastalarına özel şiir dinletisi gerçekleştireceğini söyledi.

Olcay Kutluca ise yaptığı şovlar ile izleyenleri şaşırtarak moral olmanın yanı sıra , ” pandemi kaidelerinden ötürü bu manalı günü Instagram üzerinden yaptık. Umuyorum ALS dostlarımızı yalnızca 21 Haziran da değil hergün hatırlarız , biz farkındayız ve yanınızdayız. En kısa vakitte bir ortaya gelerek canlı şov yapmak isterim” dedi.

Program modaratörü fizyoterapist Merve Selen Akkurt ise bu süreçte yapılan tedavi süreçlerinden ve hastalığın değerinden bahsettikten sonra geceye katılan ve destekleyen ünlü isimlere teşekkür ederek manalı programı sonlandırdı .

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı