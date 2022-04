Ünlü Menkul Değerler’de hesap açan ilk 100 kişi Finnet analizlerine ücretsiz ulaşacak

Türkiye’de finans piyasalarının gelişmesi için birçok yeniliğe imza atan ÜNLÜ & Co grubu iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler, Finnet ile yaptığı işbirliği kapsamında 15 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında, bireysel yatırım hesabı açan ilk 100 yatırımcıya Finnet 2000 Plus, Stockeys Pro ve Fonbul Plus programlarından seçecekleri bir tanesini hesap açılışını takiben 3 ay boyunca hediye edecek.

Yapılan işbirliği ile ilgili açıklama yapan ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney, “Finnet ile işbirliğimiz sayesinde sunacağımız ücretsiz paketler, yatırımcılarımızın çok daha öngörülebilir şekilde yatırım yapmalarını sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler, yatırımcılara değer katmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Finnet ile işbirliği yapan ÜNLÜ Menkul Değerler, kaldıraçlı alım satım işlemleri hariç olmak üzere, bireysel yatırım hesabı açan ilk 100 yatırımcıya Finnet 2000 Plus, Stockeys Pro ve Fonbul Plus programlarından seçecekleri bir tanesini, hesap açılışını takiben 3 ay boyunca hediye edecek. Kampanyadan yararlanabilmek için hesap açılışını takip eden 3 ay boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler’deki yatırım hesabında asgari 5 bin TL bakiye bulunması gerekirken, asgari bakiye şartı, nakit para olabileceği gibi bu değere denk sahip olunan bir sermaye piyasası aracı da olabilecek. ÜNLÜ Menkul Değerler’in işbirliği ile sunacağı ücretsiz programlar, yatırımcıların daha donanımlı şekilde yatırım yapmalarını sağlayacak.

‘Diijitalleşmeye yönelik yatırımları artırıyoruz’

Yapılan işbirliği ile ilgili açıklama yapan ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney, “ÜNLÜ & Co olarak yatırımcıların finans piyasalarına kolay ulaşması için dijitalleşmeye yönelik yatırımları artırıyoruz. Yakın bir zamanda Kolay Hesap uygulamamızı hayata geçirdik. Sermaye piyasalarında işlem yapmak isteyen bireysel yatırımcılara görüntülü görüşme ile, uzaktan hesap açmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında yatırımcılara fayda sağlayacak işbirliklerimizi de sürdürüyoruz. Finnet ile işbirliğimiz sayesinde yatırımcılarımıza sunacağımız ücretsiz paketler, yatırımcıların çok daha öngörülebilir yatırım yapmalarını sağlayacak” dedi.

