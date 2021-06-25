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Ana Sayfa Magazin 25 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Ünlüler Yazlık Villalara Akın Ediyor

Ünlüler Yazlık Villalara Akın Ediyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Olcay Kutluca, Bensu Soral üzere isimler kendi villalarında yahut kiraladıkları villalarda tatil yapıyor.

Pandemi nedeniyle yazlık villalar, ünlülerin akınına uğradı. Demet Özdemir, arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kaş’ta günlüğü 4 bin TL’lik bir villa kiraladı. Bensu Soral da yazı ailesiyle Dalyan’da haftalık kirası 50 bin TL olan villada geçirecek.

Olcay Kutluca kendisine ilişkin Bodrum’daki villasında tatilini sürdürürken toplumsal medyada tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç’ta Demet Özdemir ile özel bir villa kiralayarak tatilin keyfini çıkartan ünlü isimlerden.

Bodrum’un müdavimi Hasret Yıldız’da tatil dönemini açan ünlülerden. Bensu Soral’da Dalyan’da kiralayacağı villada ailesi ile tatilini sürdürecek. Villa kiralayarak yahut kendi villalarında tatil yapacak olan ünlü isimler bu formda yaz ayında da pandemi kurallarına dikkat ederek günlerini geçirmek istiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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