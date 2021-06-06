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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 6 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Ünzile Yüksel, Süt Üreticilerinin Sorunlarına Değindi

Ünzile Yüksel, Süt Üreticilerinin Sorunlarına Değindi
YETERLİ Parti Genel Lider Yardımcısı Ünzile Yüksel, Dünya Süt Gününde üreticinin yaşadığı sıkıntıları lisana getirdi.

Genel Lider Yardımcısı Yüksel yaşanan fiyat farkının üreticiyi de tüketiciyi de önemli manada etkilediğini belirtti.

Fiyat farkının üreticiye önemli problemler yaşattığını belirten Yüksel, “Üretici çok düşük fiyatta sütünü satarken, çiğ süt markette kat kat fazla fiyatta satılıyor. Yeniden peynir fiyatları dudak uçuklatıyor. Ortadaki fark ortadan kaldırılmalıdır. Artık üreticinin de kazanması gerekmektedir. Gerekli düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Öbür yandan artam yem fiyatlarının da üreticinin ziyan ettiğini aktaran Genel Lider Yardımcısı Yüksel, “Yem fiyatları yerinde durmuyor. Saman fiyatları her geçen gün artıyor. Üreten teşvik edilmelidir. Üreten toplum yok edilmeye çalışılıyor.Artık bu tertibe dur denilmeli” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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