Uraz Kaygılaroğlu ile Babalar Günü’nde Limitsiz Sevgi

Başarılı oyunculuğuyla birlikte, kızı ile olan güçlü, sevgi dolu bağıyla de dikkatleri üzerine çeken ve kendine hayran bırakan Uraz Kaygılaroğlu, Bosch Konut Aletleri’ninBabalar Günüdijital projesinde bugünün heyecanını sınırsızca yaşıyor. Bu özel günde, dağınıklıktan hiç hoşlanmayan ve tam bir gurme olan kızının ziyaretine heyecanla hazırlanan ünlü oyuncu, konutu mis üzere yapıyor, farklı lezzetlere imza atıyor ve tüm hazırlıkları keyifle tamamlıyor.

‘Bi’ Başladın mı Duramazsın’ sloganıyla limitsiz paklık keyfini sunan Bosch Unlimited Serie I 6 Kablosuz Dikey Süpürge’yle konutu keyifle bu özel güne hazırlayan bir babanın heyecanına yer verilen dijital kampanyada, babalar ve çocuklar ortasındaki limitsiz sevgiye dikkat çekiliyor. Bosch Mesken Aletleri bu Babalar Günü’nde #SevmeyeBiBaşladınMıDuramazsın diyor.

Hayat kalitesini artıran Bosch Mesken Aletleri ile güç ve keyif dolu hazırlıkların akabinde, “İşte dünyanın en değerli insanı, kızım geldi! Kalbimi bana getirdi. Her zamanki gibi” diyen Uraz Kaygılaroğlu Ada’yı karşılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı