Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Muhsin Ertuğrul Ölümünün 43. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kurucusu, oyuncu, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema yö
Urla Belediyespor’dan Milli Gurur
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
adidas Bozcaada Yarı Maratonu bu yıl sürdürülebilir bir dünya için koşulacak
-
Büyükşehirli güreşçiler 2022’ye hızlı başladı
-
Trabzonspor-Antalyaspor maçının Kral Oranlar’ı sadece iddaa bayilerinde
-
Türkiye Kürek Federasyonu Yeni Logosuna Kavuştu
-
Turnuvanın galibi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
-
Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
-
Tunca yaşamını yitiren Yahşi için kulaç attı
-
GEBZESEM’de judo kardeşliği
-
Eskrimde kılıçlar çekildi
-
Trabzonspor Şampiyonluğu Tarihinin İlk NFT Şöleniyle Kutlayacak
-
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dair önemli ipuçları Mastercard’ın taraftar araştırmasında
-
Aliağaspor FK 1 – 0 Tire Belediye Spor