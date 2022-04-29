Urla Belediyespor’dan Milli Gurur

12 Nisan 2022 tarihinde TFF U-14 Milli Takım Ege Bölgesi karmasına davet edilen oyuncumuz Nevzat Can Şen yapılan elemeler sonucunda Ege Bölgesi karmasına seçilen tek amatör oyuncu olarak 27 -29 Nisan tarihleri arasında yapılan U-14 Milli Takım kampına katıldı.

Futbol yaşamına 2015 yılında Urla Belediye Spor Kulübü çatısı altında başlayan 2008 doğumlu oyuncumuz gösterdiği üstün performans ile 2019 yılında Türkiye’nin en iyi alt yapı kulüpleri arasında gösterilen Altınordu’ya transfer olmuştu. 2 yıl yatılı olarak tesislerde kalıp başarılı bir şekilde Altınordu formasını terleten oyuncumuz sezon başında tekrardan kulübümüze transfer olarak geri dönmüştü.

Ocak ayında liglerin başlamasıyla tekrar eski günlerine dönen Can, Milli Takımlar scout ekiplerinin dikkatini çekerek U-14 Milli Takımlar kampına davet edildi.

Urla futboluna Milli gurur heyecanı yaşatan sporcumuzu ve teknik heyetimizi tebrik eder futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı