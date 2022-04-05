Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.Urla’mızın şampiyon sporcuları 17-23 Nisan tarihleri arasında İtalya Cagliari’de düzenlenecek olan Techno
Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.
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