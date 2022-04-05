Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

 Urla’mızın şampiyon sporcuları 17-23 Nisan tarihleri arasında İtalya Cagliari’de düzenlenecek olan Techno
Ana Sayfa Spor 5 Nisan 2022 11 Görüntüleme

Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Urla’lı Milli Sporcularımız Rüzgar Sörfü Techno293 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.
Urla’mızın şampiyon sporcuları 17-23 Nisan tarihleri arasında İtalya Cagliari’de düzenlenecek olan Techno293 Avrupa Şampiyonası’na katılacak.
Urla Deniz Kulübü sporcuları Artun Şenol ve Ada Tan, Göztepe Windsurf Akademi sporcuları Duru Kutluoğlu, Ali Öztüre ve Sude Bulduk Uluslararası Şampiyonalarda bayrağımızı göndere çektirip Ülkemizi ve İlçemizi gururlandırmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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