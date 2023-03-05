Uşak'ta kuraklık alarmı

Son yıllarda tüm dünyanın gündemine oturan susuzluk ve kuraklığa karşı Uşak Belediyesi çalışmalar yapmaya devam ediyor. Küresel iklim değişikliğinin sonucunda dünyanın birçok bölgesinde sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla ortaya çıkan su krizine karşı önlemler alınıyor.

UŞAK (İGFA) – Uşak Belediye Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Mehmet Çakın ülkede yaşanan afetleri gündeme getirdi. Yaşanan depremden dolayı üzüntülerini dile getiren Başkan Çakın, Uşak Belediyesi’nin tüm olanaklarıyla deprem bölgesinde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Deprem afetinin ardından susuzluk ve kuraklık konuları gündeme getirildi.

BAŞKAN ÇAKIN, “ÖNLEM ALMAK İÇİN MUSLUKLARDAN AKAN SUYUN KESİLMESİNİ BEKLEMEMEK LAZIM”

Türkiye’nin ve Uşak’ın büyük problemlerinden biri olan depremin yanı sıra başka afetlerin de tehlike arz ettiğini belirten Başkan Çakın: “Maalesef şehrimiz yeterli derecede yağış almıyor. Kuraklığa karşı tedbir almak için musluklardan akan suyun kesilmesini beklememek lazım. Bu konuda biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için gayret gösterirken vatandaşlarımızın da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları gerekiyor.” diyerek tüm vatandaşlara tasarruf konusunda çağrıda bulundu.

YENİ SU KAYNAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeni su kaynaklarının oluşturulması ve şehrin şebekesine bağlanması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Başkan Çakın, “Göreve başladığımız günden bu güne kadar yaşanabilecek sıkıntılara karşı 55 yeni su kuyusu açmıştık fakat bunun kuraklığa karşı nihai bir çözüm olmadığının farkındayız. Ayrıca kazılan kuyularda dinamik su seviyeleri günden güne azalıyor ve enerji maliyetleri artıyor. Özellikle aynı çanaklardan beslenen kuyular çökebiliyor. Bu anlamda tedbir amaçlı olarak bu yıl 8 kuyu kazmıştık. DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İkisaray bölgesinden 4 tane daha DSİ’ye ait kuyuyu belediyemize devraldık. Bu kuyuları da sistemimize bağlamak için İzmir-Ankara yolunun altından yatay sondajla boruları geçirdik. İnşallah gerekli çalışmalar gerçekleştikten sonra bu sular da kullanılmaya başlanacak. Bunun yanında bizim tek su kaynağımız olan Murat Dağı’nda iki tane membamız var. Küçükler Barajı’nda biriken sularımız ki barajın kapasitesi toplamda 12 milyon metreküp fakat dolup boşaldığını göze alırsak belki de yaklaşık 100 milyon metreküplük bir devirdaim söz konusu diyebiliriz. Fakat tarımsal sulama için de kullanılan bu barajdan sadece geçtiğimiz yıl 2,5 milyon metreküp su alabildik. Bunun yanında Çokrağan kaynağı bizim için büyük bir nimet ama aynı zamanda arkasını bilmediğimiz bir nimet. Yarın ne olacağını bilemediğimiz bir kaynak. Herhangi bir çökme durumunda kaybolup kaybolmayacağını bilemiyoruz. Biz bu bölgede dağın yukarısındaki suların batmadan baraja ulaşması için öncelikli olarak tespitini yapmış olduğumuz Darı Deresi bölgesinde DSİ ile yapılan protokol çerçevesinde kanaletlerle çalışma gerçekleştiriyoruz. Şuan mevsim koşulları nedeniyle durdurulan çalışma 15 Mart’ta tekrar başlayacak. İnşallah yakın zaman içerisinde bu kaynaktan takviye olarak baraja su gelecek. İkinci aşamada ise Boyguyan olarak adlandırdığımız dağın daha da yukarısına tekabül eden bir bölgeden su kaynağının baraja takviye olması ile ilgili de bir protokol imzaladık. Üçüncü olarak yine bölgenin yakınlarında aynı havzada olan Baltalı Göleti’nin oradan gerek duyulması halinde baraja bağlanması ile ilgili bir çalışmamız da var.” dedi.

SUYUN KORUNMASI VE KİRLENMEMESİ İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Başkan Çakın, “Yağışları bir kenara koyarsak elimizde olan suyu da hareketlilik nedeniyle kaybetmemek veya kirlenme sorunuyla karşılaşmamak için gerek madencilik faaliyetlerine karşı tavrımızın sürmesi gerekse bölgenin koruma alanının genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir başka kaynağımız ise yine Uşak’ın içme suyuna katkı sağlayacak olan Sorkun Barajı. Burada da çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında burası 1 milyon metreküplük bir su hacmine sahip olacak ve sular arıtmadan geçtikten sonra şehrin şebeke hattına bağlanacak. Biz gerekli tedbirleri DSİ ve hükümetimizle işbirliği içerisinde alıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Billboardlarımızda, sosyal medya paylaşımlarımızda bu konudaki çalışmalarımızı görebilirsiniz. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için vatandaşlarımızın da tasarruf konusunda gayret ve özen göstermesi son derece önemli.” diyerek susuzluk tehlikesine vurgu yaptı.

Kaynak : İGFA