USESAM Başkanı Erdoğmuş: “Siyasette yeni bir doğum”

Türkiye’nin en saygın araştırma şirketlerinden biri olan USESAM Araştırma Şirketi’nin İdare Konseyi Lideri Müseyip Erdoğmuş, Türkiye’nin yeni bir siyasi doğuma hazırlandığını söyledi.

USESAM Araştırma Şirketi İdare Konseyi Lideri Müseyip Erdoğmuş, haftalık basın bildirisinde dikkat çeken tabirlere yer verdi. Lider Erdoğmuş, muhalefetin bir türlü halktan dayanak alamadığını, seçmenin oyunu alabilecek bir inancı oluşturmada ise kâfi olamadığını belirtti.

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanabilecek güçte olmadığı ve her geçen gün seçmeni, yaptıkları açıklamalarla daha da huzursuz ettiği ve bu yüzden muhalefet bloğundan kaçan oyların ise iktidar bloğuna gitmeyerek, kararsız olarak beklediği USESAM’ın raporunda değerli bir başlık olarak yer aldı.

İktidar bloğunun da birebir formda halktan koptuğu ve halk nezdinde iktidarın artık ezilenden yana değil ezenden yana olan bir algı oluştuğunu belirten USESAM İdare Şurası Lideri Erdoğmuş, iktidarın seçmeni küstürdüğünü ve küstürmeye devam ettiğinin altını çizdi. Erdoğmuş kelamlarına şöyle devam etti:

“TÜRKİYE’DE YENİ BİR SİYASİ AKTÖR ÇIKACAKTIR”

“İktidar bloğundan ayrılan seçmen de tıpkı muhalefet bloğundan ayrılan seçmen üzere kararsızlar sathında yerini alıyor ve asla muhalefet bloğuna geçmiyor. İşte bu sebeplerden ötürü Türkiye’de yeni bir siyasi aktör çıkacaktır. Yeni önderin çıkması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu etapta çalışma yapan bireyler ortasında bu işi başarabilecek yalnızca bir isim var. Bu siyasi doğum da tam olarak bahsettiğim bu kişidir. Türkiye yeni siyasi önderini doğurmak üzere.”

Lider Erdoğmuş, yeni siyasi doğum dediği ismi ise en kısa vakitte kamuoyu ile paylaşacağını kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı