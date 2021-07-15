Üsküdar’dan genç girişimcilik ekosistemine önemli katkı…

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Optimum Akademi ortasında imzalanan protokol kapsamında 41 genç “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” aldı. Proje ve protokol imza merasiminde konuşan

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kelam Gençlerde Projesi’nde yer alan 41 gencin yenilikçilik ve girişimcilik konusunda adımlar atacağını söyledi. Tarhan, “Kendi öykülerini yazmaya başlayacaklar, start-up oluşturacaklar, tahminen buradan hareketle gelecekteki hayatlarında değerli bir dönüm noktası yaşayacaklar.” dedi. Prof. Dr. Tarhan, 21’nci yüzyıl hünerlerinden en kıymetlisinin yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği olduğunu kaydederek “Bu özellikler çok değerli. Yenilikçi ve teşebbüsçü olunamayan bir hususta global rekabette geride kalınmış olunuyor.” ikazında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Optimum Akademi ortasında imzalanan protokolle üniversite öğrencisi 41 genç ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ aldı. Kelam Gençlerde Projesi için iş birliği ve protokol imza programı düzenlendi.

Pandemi şartlarında çevrimiçi düzenlenen programa Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nebiye Yaşar, Optimum Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Ajans Lideri Barış Daima, Ventures & Mentors League (Girişim ve Mentor Ligi) Üst Yöneticisi Ufuk Batum ve teşebbüsçü adayı öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “41 genç yenilikçilik ve girişimcilik konusunda değerli adımlar atacak”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, merasimde yaptığı konuşmada Kelam Gençlerde Projesi’nde yer alan 41 gencin yenilikçilik ve girişimcilik konusunda adımlar atacağını belirterek “Kendi kıssalarını yazmaya başlayacaklar, start-up oluşturacaklar, tahminen buradan hareketle gelecekteki hayatlarında kıymetli bir dönüm noktası yaşayacaklar. Bu proje gençler için aslında çok değerli bir fırsat.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dünyaya hükmetmek isteyen data tabanına sahip olmalı”

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda farklı hünerlerin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “20’nci yüzyıldan farklı olarak 21’nci yüzyılın bir özelliği var; 20’nci yüzyılda da marifetler vardı lakin şu anda daha çok ön plana çıkan marifetler var. Sanayi 4.0’ı konuk eden bir 21’nci yüzyılda yaşıyoruz. Sanayi 4.0’da otonom robotlar, big veri bilgi tabanı, simülasyon, objelerin interneti ve 3D yazıcılar var. Şu anda dünyaya hükmetmek, kelam sahibi olmak isteyenin data tabanına sahip olması gerekiyor. Bir dijital jenerasyon var. Bilhassa 90 sonrası doğan jenerasyonlar dijital jenerasyon olarak isimlendiriliyor ve bunlar direkt dijital dünyaya doğdular. Onlar dijital dünyanın yerlisi, biz ise dijital dünyanın göçmeniyiz. Gençlere adapte olmak ileri yaşta çok güç zira evvelki jenerasyonlardan da son derece farklı bir nesil. Sümer tabletlerinde ve Mısır papirüslerinde yer alan değerli mevzulardan biri de jenerasyon çatışmalarıdır. Jenerasyon çatışmaları daima varmış lakin bu vakitteki kadar ağır olmamış zira bilgiyi yenileme ömrü kısaldı. Daha evvel bilgi 30 yılda bir değişirken artık üç yılda bilgi eskiyor. Bu türlü bir zamandayız zira dijital dönüşüm ve dayanılmaz bir irtibat var.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “21. yüzyılın en kıymetli marifetleri: Yenilikçilik, girişimcilik, iş birliği”

21’nci yüzyıl maharetlerinden en kıymetlisi yenilikçilik, girişimcilik ve işbirlikçi olmak. Bu özellikler çok kıymetli. Yenilikçi ve teşebbüsçü olunamayan bir bahiste global rekabette geride kalınmış olunuyor. Ya yeni bir şey üretmek ya da mevcut bir şeyi daha farklı yahut kısa yolla yapmaya çalışmak gerekiyor. Bu yapıldığında fark oluşturulmuş ve tıpkı vakitte da hayat daha kolaylaştırılmış oluyor. Yapılan işte yenilikçi ve teşebbüsçü bakış açısı olmadığı vakit süratle eskime gerçekleşiyor. Yenilikçiliğin ve girişimciliğin temel mahareti yeni tecrübelere açık olmaktır. Bu nörobilim yani beyin tabanlı öğrenme diye geçiyor. Nörobilim tabanlı öğrenmede cümbüş ve disiplin bir ortada olursa kişi öğrenebiliyor, zoraki ezberle ve çalışmayla öğrenemiyor. Deneyimleyerek, söküp takarak öğrenme gerçekleşiyor. Deneyimleyerek öğrenme bu çağın usulü. Türkiye’deki eğitim sisteminde proje okulları ve tasarım atölyeleri açıldı ama oraya giden öğrencilere bunların imtihanda bir artısı olmuyor. Oraya gidip çalışarak proje üreten öğrencilerin üniversiteye girişte avantajlı duruma gelebilmeleri lazım. Eğitim sisteminde önemli bir ihtilale gereksinim var. Kaideler zorladığı için er ya da geç bu yapılacak.” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bilim ve teknolojide yenilikler üretmeliyiz”

Yenilikçi olan ve farklı düşünen gençleri engellememek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Biz şayet global güçlerin objesi değil de öznesi olmak istiyorsak bilim ve teknolojide de yenilikler üretmeliyiz. Taklit ve tekrar eden bilim – teknoloji anlayışı orta çağ anlayışıdır. ‘Nasılsa diğerleri yapıyor, neden uğraşıyorsun?’ diye düşünen bir anlayışa sahip olanlar büsbütün kendilerini kandırmada ustadır.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençlerin fikir üretmesi için şenlik düzenliyoruz”

Üsküdar Üniversitesi olarak 2013’te Bilim ve Fikir Festivali’ni başlattıklarını tabir eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk ve gençlerin proje üretmek için desteklenmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu şenliği başlatırken İstanbul’daki Ulusal Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak lise öğrencileri ortasında bir şenlik gerçekleştirmek istedik. O vakit ‘Türkiye’de bu türlü bir şenlik var mı?’ diye sorduğumuzda olmadığı karşılığını aldık. ‘Dünyada var mı?’ diye sorduk, Amerika Utah’da bir üniversitede küçük çaplı bir aktiflik varmış. Onun üzerine İstanbul Ulusal Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık ve 2013’ten beri yapıyoruz. Birinci mevzumuz da yapay zekaydı. Bunu öğrencilerle yaptık. Öğrenciler çok enteresan ve hoş projeler getirdi. Yalnızca geçen yıl pandemiden ötürü yapamadık lakin projeler gelmişti. O projelerin derecelerini belirledik ve bu yıl merasim yapacağız. Projeler için çocuklar sevinç ve heyecan duymalı. Lakin bu türlü projeler peşinde koşan çocuk olursa bilim öğretebiliriz. Bizim gençlerimizde bu özellik var. Gençlerin projelerdeki heyecanını gördük. Gözlerindeki o parıltıyı gördükten sonra gerçek yolda olduğumuzu düşündük. Müdürler değişmesine karşın İstanbul Ulusal Eğitim Müdürlüğü her vakit destekledi. Hatta oradan çıkan dizaynlardan 7-8 adedine üniversite olarak başvurduk ve liseli öğrencilere patent aldık.”

Dr. Nebiye Yaşar: “Girişimcilik seyahatine çıkan gençlerin örnek olmasını hedefliyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nebiye Yaşar, “Söz Gençlerde ismini verdiğimiz “Genç girişimcilerin girişimcilik öyküleri” projemiz ile;

Üniversitemizde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” alarak teşebbüs seyahatine çıkan ve teşebbüslerini gerçekleştiren gençlerin “girişimcilik öykülerinin” öbür gençlere örneklik teşkil etmesi, girişimciliğin gençler ortasında yaygınlaşması, bu mevzudaki şuurun artması ve ülkemizdeki “Genç Girişimcilik” ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Dr. Nebiye Yaşar, “Girişimlerini gerçekleştiren 41 gencin, bilhassa 41 genci seçtik maşallah sözüne karşılık geldiği için. Bu gençlerin girişimcilik hikayelerinin gençlere örnek teşkil etmesi, girişimciliğin gençler ortasında yaygınlaşması, bu bahisteki şuurun ve farkındalığın artması ve ülkemizdeki genç teşebbüsçü ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz” tabirlerini de kullandı.

Dr. Nebiye Yaşar: “Projemiz teşebbüsçü gençlerin fikir ve cüretlerinin buluşma noktasıdır”

Kelam Gençlerde Projesi’ni tek sözle tabir etmek gerekirse “girişimci gençlerin fikir ve cüretlerinin buluşma noktası” olduğunu kaydeden Dr. Nebiye Yaşar, “Genç girişimcilerin girişimcilik hikayelerinin her manada çalışılması, dijital kitaplaşması, belgeselleşmesi ve bu bahiste gerek özel bölüm gerek kamu alanından kıymetli şahıslarla bir ortaya getirilmesi hem üniversitemize hem genç girişimcilere hem de ülkemize ayrıcalık ve kıymet katacaktır.” dedi.

Dr. Nebiye Yaşar: “Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak değerli deneyimler kazandırır”

Projelerle gençlerin plan yapmak nedir, projelendirme nedir, iş takibi nedir, neden-sonuç bağlantıları nasıl olur üzere birçok hususta farkındalık geliştirdiğini kaydeden Dr. Nebiye Yaşar, “Tüm bunlar iş hayatının temelini oluşturan ögelerdir. Bir projeyi evvel tasarlamak, sonra uygulamak ve sonuçlandırmak baştan sona süreci deneyimlemek, gerekirse kriz yönetmek de öğrenmenin bir modülü olmaktadır. Toplumsal sorumluluk projeleri içinde yer almak, girişimcilik faaliyetlerinde yer almak, gencin kendini keşfetmesine, kadro çalışması içinde yer almak üzere pek çok değerli deneyime de imkan sağlar.” dedi.

Teşebbüsçü Ufuk Batum: “Üsküdar Üniversitesi teşebbüsçü bir üniversite”

Ventures & Mentors League (Girişim ve Mentor Ligi) Üst Yöneticisi Ufuk Batum konuşmasında Üsküdar Üniversitesi’nin teşebbüsçü bir üniversite olduğunu ve çok pahalı çalışmalara imza attığını söyledi. Batum, “Felsefesi ve kapıları son derece açık, sıcak bir üniversite. O denli olduğu için de girişimcilik son derece rahat, inovasyon çok daha rahat konuşuluyor ve uygulanıyor. Esasen iştirakçiler ve bilhassa de teşebbüsçü gençler birtakım eğitim ve dayanakları almaya başladılar ve bundan sonra da devam edecektir.” dedi.

Ufuk Batum, ülkemizin endüstrileşmede olduğu üzere nitelikli girişimcilik konusunda da geç kaldığını belirterek buna karşın Türkiye’nin bu bahiste çok istekli olduğunu söyledi. Ufuk Batum, “Çünkü katma kıymetin nitelikli girişimcilikten geldiğini, kurumsal dünyanın artık istihdam yaratmakta zorlandığını yani 1980’lerde ve 2000’lerde birebir çalışma yapıldı ABD’de. Kurumsallar büyümesine karşın istihdama katkısı daha da düştü. Neden? Zira daha fazla teknoloji kullanıyorlar. Birebir istihdamla tahminen işleri daha verimli yapabiliyorlar. Onun için de dünyanın pek çok yerinde girişimcilik istihdam demek.” diye konuştu.

Barış Daima: “Ülkemiz genç teşebbüsçü noktasında uygun bir yerde”

Optimum Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Ajans Lideri Barış Daima ise girişimciliğin çağımızın vazgeçilmezleri ortasında olduğunu belirterek gençlere girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulundu. Barış Daima, “Fikirlerin desteklenmesi ve yanlışsız yönlendirilmesi çok kıymetli. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, girişimcinin karşılaşabileceği sıkıntıların en aza indirilmesi, ekonomik kalkınmanın hızlanmasına, işsizliğin azaltılmasına, refahın büyüyüp yaygınlaşmasına da değerli katkılar sağlayacaktır. Ülkemiz de genç teşebbüsçü sayısında bence âlâ bir noktada. Her gün birbirinden ilgin pek çok fikirle karşılaşıyoruz ve birçok yurt içinden ve yutr dışından yatırım haberlerini de duyuyoruz. Bu ülkemiz için son derece memnuniyet verici bir durum.” dedi.

Açılış konuşmalarının akabinde imza merasimi gerçekleşti. Program toplantıya katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı