Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Grup Tillo konseri ve Prof. Dr. Emin Ay sohbeti bu akşam Kapadokya Kültür Merkezi’ndeNevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, bu akşam
Usta Şarkılar 22 Nisan’da Müzikseverlerle Buluşuyor
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
Zeyd‘den yeni tekli: “Kimsesiz”!
-
Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’yle düet sinyali verdi
-
Esma Er: sahnelerde görüntü var ses yok
-
Cem Adrian’dan albüm öncesi yeni tekli: “Gül”
-
Ana Shine, Türk DJ’ler ile bir araya geldi
-
“Kadının Eseri”nin Bu Haftaki Konukları Hande Subaşı ve Nur Bilen Yavuzer
-
Ediz Hun Karşıyaka’da!
-
Kadınlar matinesinde Zehra’ya yoğun ilgi
-
Cemiyet Gazinosu şarkıları dijital platformlara damgasını vurdu!
-
Zahide Yetiş, büyük bedenler için giydi
-
Candy Moore
-
Serhat Can ”Haberin Var mı” yayınlandı!