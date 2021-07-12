‘Uyuşturucu ticaretiyle ilgili tüm iç ve dış bağlantılar derhal ortaya çıkarılmalıdır’

BABACAN’DAN ‘TÜRKİYE’YE AKAN UYUŞTURUCU TRAFİĞİ’ REAKSİYONU

‘Uyuşturucu ticaretiyle ilgili tüm iç ve dış ilişkiler

derhal ortaya çıkarılmalıdır’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Balıkesir’de partisinin 1. Olağan Bandırma İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu sözleri kullandı:

‘Zehir unsurlarının ticareti kesinlikle mercek altına alınmalıdır’

“İnsanlarımızı zehirleyen hususların ticareti kesinlikle mercek altına alınmalıdır. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili tüm iç ve dış temaslar derhal ortaya çıkarılmalıdır. Tezlerde ismi geçen bireylerle ilgili soruşturmalar başlatılmalıdır. Türkiye, çok doz uyuşturucu sebebiyle 30 yaş altı ölümlerde Avrupa’da birinci sırada. Tekrar berbat bir göstergede ülkemiz doruklarda dolaşıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz ölüyor. Anne babalar korkulu. Üç beş kişi milyarlarca doları götürecek diye bu ülkenin milyonlarca gencini bu zehre maruz bırakamayız.”

‘Ülkemiz uyuşturucu trafiğinin yol geçen hanı olmuş’

“Bir limanda tonlarca uyuşturucunun yakalandığını öğreniyoruz. Bu zehirleri bir Güney Amerika ülkesinden, Ekvator’dan muz gemilerinin içine yerleştirip, Türkiye’ye göndermişler. Geçen hafta yakalanan uyuşturucu; cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüksek ölçüdeki uyuşturucu. Ülkemiz, memleketler arası uyuşturucu trafiğinin neredeyse yol geçen hanına dönmüş. Bir Güney Amerika’dan geliyor, bir Afganistan’dan.”

‘Uyuşturucuları kime gönderiyorlarmış?’

“Panama’dan, Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilmek üzere sevkiyat planlanırken o ülkelerde yakalananlar da var. Milletlerarası basında, yabancı taşeronların Türkiye’de saklandığına ait argümanlar da var. Türkiye’de, yurt dışında yakalanan, Türkiye’ye sevk edilirken el konulan uyuşturucuyla alakalı soruşturma var mı? O ülkelerden evrak istenmiş mi? Kime gönderiyorlarmış, nereye geliyormuş, adres teslimi neresiymiş, alıcı kimmiş? Bilmiyoruz.”

‘Menfaat çatışması olmasa bu operasyonlar yapılacak mıydı?’

“Bu 10 kısımlık görüntü dizisinin yayınlanma zamanlaması ile son haftalarda uyuşturucu hususların yakalanmasının zamanlaması ortasında büyük bir örtüşme var. Bu operasyonların yapılması, yüksek ölçüde uyuşturucu yakalanması, menfaat çatışmasının sonucu olarak mı gerçekleşti? Menfaat çatışması olmasaydı, çetelerin devlet içindeki uzantıları gül üzere geçinip gitseydi bu operasyonlar yapılacak mıydı?”

‘İşinize gelince hata örgütleriyle flörtleşin, çıkar çatışması olunca da yayın yasağı…’

“‘Bu bilmem şunun adamı, bu falancanın adamı…’ bunları tarihe gömeceğiz. Görüntü serisini yayınlayan kişi daha üç dört sene evvel iktidar partisini destekleyen mitingler düzenliyordu. Devletin kayıtlarında bu kişinin ne yaptığı yok muydu? Bilinmiyor muydu da ansızın ortaya çıktı? Ne oldu da aniden ‘Kaç’ dendi ya da zaten kaçtı? Siz işinize gelince cürüm örgütleriyle flörtleşin, bunlarla menfaat şebekesine alan açın fakat çıkar çatışması olduğunda da çabucak hakkında yakalama kararı, yayın yasağı…”

‘Ülkemizi ‘narko devlet’e döndürecekler’

“Bu hükûmet ülkemizi neredeyse artık bir ‘narko devlete’ döndürecek. Narko devlet; ülkenin devlet kurumları kullanılarak, uyuşturucu ticaretine göz yumulması, önünün açılması demek. Hukuk devletini ayaklar altına alırsanız, narko devletlere benzemeye başlarsınız. Ülkeyi yönetenlerin, Cumhurbaşkanı’nın, üst seviye bürokrasinin bir karar vermesi gerekiyor: Bu ülkeyi gerçek manada bir hukuk devleti mi yapmak istiyorsunuz, yoksa bu hoş ülkeyi bir narko devlete mi dönüştürmek istiyorsunuz? Karar verin.”

‘Gençleri bu zehirden koruyacağız’

“Ülkemizin çetelerle, mafyayla, uyuşturucu ticaretiyle anılmasını kabul etmiyoruz. Ülkemizin dünyada bir narko-devlet olarak anılmasını içimize sindirmiyoruz, sindirmeyeceğiz. Tahminen bu işten menfaat sağlayanların umurunda olmayabilir. Devleti yönetenlerin buna göz yumma hakkı yok. Çocukları, gençleri koruyacağız. Bağımlılıkla uğraş için daha çok kaynak ayırmak gerekiyor. Yalnızca polisiye önlemlerle bu işi çözemiyorsunuz. Kamu, özel dal ve sivil toplum iş birliğinde bu illetle sonuna kadar, her alanda gayret etmek zorundayız. Her yıl yüzlerce insanımızın unsur bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetmesine göz yumamayız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı