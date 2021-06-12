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Ana Sayfa Kültür & Sanat 12 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Vahşi Avustralya: Hayatta Kalma Savaşı National Geographic WILD Ekranlarında

Vahşi Avustralya: Hayatta Kalma Savaşı National Geographic WILD Ekranlarında

Yeryüzünün beşinci kıtası olan Avustralya’da yaşayan binlerce farklı tıbbın hayatta kalma çabasını husus alan “Vahşi Avustralya: Hayatta Kalma Savaşı” 6 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de National Geographic WILD ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Avustralya kıtasını ve bu kıtanın yırtıcı hayatını gözler önüne seren Yabanî Avustralya: Hayatta Kalma Savaşı, daha evvel hiç görülmemiş, yırtıcı hayat deneyimlerini ekranlara getiriyor. Yeni habitatların keşfedildiği bu belgeselle izleyiciler, bu kıtada yaşayan hayvanların ömürlerine nefes kesen görüntüler eşliğinde şahit oluyor. Yırtıcı Avustralya: Hayatta Kalma Savaşı 6 Haziran’da National Geographic WILD’da.

Ödüllü direktörlerden nefes kesen belgeselleri, yabanî hayatın gözler önüne serildiği kaliteli üretimleri Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic WILD kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ veVodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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