Vaillant Türkiye 2021’de de yatırıma ve büyümeye devam etti

Kombinin mucidi Vaillant, 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 hedeflerini paylaşmak üzere iş ortaklarıyla bir araya geldi. “Yarın İçin Bugünden Vaillant” konsepti ile canlı yayın formatında online olarak düzenlenen toplantıya Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu ve Vaillant Group Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan katıldı.

Vaillant Türkiye, “Yarın İçin Bugünden Vaillant” konsepti ile hazırladığı İş Ortakları İletişim Toplantısı’nı canlı yayın formatında gerçekleştirdi. Toplantıya Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu ve Vaillant Group Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan katıldı. Toplantıda Vaillant Türkiye’nin 2021 yılı değerlendirilirken 2022 hedeflerine dair bilgiler paylaşıldı. Toplantıya ayrıca Vaillant iş ortaklarının da çok yakından tanıdığı Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner de katılarak başarıya giden yolda yapılması gerekenleri içeren motive edici bir konuşma yaptı.

Salgının yarattığı olumsuz etkilere ve ekonomideki belirsizliklere rağmen 2021 yılındaki başarılı performansıyla iklimlendirme sektöründe fark yaratmaya devam eden Vaillant Türkiye’yi değerlendiren Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Zorlu geçen 2021’de pazar payımızı artırdık ve büyümeye devam ettik” dedi. Alper Avdel, “Vaillant Türkiye olarak böylesine zorlu bir yılı dengeli sonuçlarla tamamladık. Hedefimiz net; kombi, şofben, termosifon ve panel radyatörden oluşan geleneksel iş kollarımızdaki tüm kategorilerimizde büyümek ve pazar payımızı artırmak. Ayrıca ısı pompası, kaskad gibi cihazlarda da hızlı büyümeyi amaçlıyoruz. En teknolojik, en sürdürülebilir, en verimli ürünleri üretmek ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak bizim iddiamız. 2022 yılında da bu doğrultuda aksiyon almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu toplantıda 2021 yılında tüm iş kollarında harika sonuçlara imza attıklarına dikkat çekti. Kayaoğlu, “Ana iş kolumuz olan kombide pazarın daralmasına rağmen pazardaki gücümüzü koruduk. Yeni iş kollarında rekor büyümeler elde ettik. Isı pompasında en yüksek satış adetlerimize ulaştık. Amacımız ‘Ayak izi bırakmak.’ Kalitemizle, ürün gamımızla, yaratmış olduğumuz müşteri deneyimiyle bu yıl da her alanda ayak izimizi bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

Son derece geniş ve yüksek teknoloji ile donatılmış bir ürün gamına sahip olduklarını belirten Vaillant Group Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan, “Sürdürülebilirlik, verimlilik ve yüksek teknoloji sunma hedeflerimiz çerçevesinde, ürün gamımızı büyütmeye devam ettik. Yeni kombilerimiz yüksek sıcak su konforu, gaz adaptasyon sistemi ve yüksek verimiyle pazarda hak ettiği yeri aldı. Isı pompamız da pazarda müthiş bir etki yarattı. Tüketici nezdinde “yenilikçiliğiyle bugünün ve yarının öncüsü” imajımızı pekiştirdiğimiz bir yıl geçirdiğimize inanıyoruz. 2022, pazardaki etkinliğimizin altını daha da çok çizeceğimiz, müşterilerimizin memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefleyeceğimiz bir yıl olacak” diye konuştu.

Toplantıda aynı zamanda 2021 yılında başarılı iş sonuçlarına ulaşan yetkili satıcılar için ödül töreni düzenlendi. “Performans”, “VRF”, “Yenilenebilir Enerji”, “Kurumsal Yetkili Satıcı”, “Tüketici Memnuniyeti” “Vaillant Club Tüketici Kampanyası” kategorilerinde öne çıkan yetkili satıcıların ödüllendirildiği törende her bölgenin ilk 3 yetkili satıcısı da açıklandı. Ek olarak “Kalite Takımı” sıralamasında Türkiye’nin ilk 11 yetkili satıcısı ve “Aday Takımı” sıralamasında ise Türkiye’nin ikinci 11 yetkili satıcısı ödüle layık görüldü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı