Vaillant’ın Küçük Akbabaları Koruma Projesi altıncı yılında farkındalık ve biyoçeşitlilik çalışmaları ile devam ediyor

Vaillant Türkiye, Tabiat Derneği iş birliğinde 2015’ten bu yana yürüttüğü Küçük Akbabaları Muhafaza Projesi ile jenerasyonu tehlike altında olan küçük akbaba tipini, tehlikelere karşı muhafaza ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Projenin 2021 çalışmaları kapsamında yılın birinci üç ayında Mersin’de bölge belediyeleri ile küçük akbabaların tanınması ve korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Projede bu yıl odaklanılan alanlardan biri olan biyoçeşitlilik çalışmalarıyla ise ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden olan küçük akbabaların dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda şuur aşılamak hedefleniyor.

Tabiatın korunması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu bahisteki şuuru artırmayı hedefleyen Vaillant Türkiye, Tabiat Derneği iş birliğinde 2015 yılında hayata geçirdiği Küçük Akbabaları Muhafaza Projesi kapsamındaki faaliyetlerine sürat kesmeden devam ediyor. 2020 yılında 268 küçük akbabanın tespit edildiği proje kapsamındaki çalışmalar bu yıl Mersin’de gerçekleştiriliyor. Küçük akbaba kuşağının yok olmasını önlemek emeliyle gerçekleştirilen muhafaza ve sayım çalışmalarının ötesine geçen proje, farkındalık çalışmaları ile küçük akbabaların toplum tarafından tanınmasına katkıda bulunuyor.

Proje kapsamında yılın birinci üç ayında bölge belediyeleri ziyaret edilerek küçük akbabaların tanınması ve korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, Mersin Bayan Kooperatifi ile iş birliği yapılarak ikramlık süs eşyaları üretimi planlandı. Mersin konar göçerleri ile bölgenin biyoçeşitliliği hakkında ortak çalışmaların hayata geçirildiği projede, bilimsel çalışmalarda ve yaban hayatı müşahedelerinde kullanılan fotokapanların kullanımı konusunda konar göçer çobanlara eğitim verildi.

“Kitleleri bilinçlendirmek projenin en kıymetli unsurlarından”

Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu, Küçük Akbabaları Müdafaa Projesi’nin, çalışmaların gerçekleştirildiği bölgelerdeki halkın ve konar göçerlerin sahiplenmesi sonucunda altıncı yılına girdiğini söyledi. Kayaoğlu, “Ülkemize göçleri başlayan küçük akbabalar, Türkiye’de korunuyor ve sahipleniliyor. Kurulan çoban ağı ve konar göçerler sayesinde 2021 yılında da pandemiye karşın küçük akbabaları yakından takip etmeye; yuva sayımlarının yanı sıra mümkün tehlikelere karşı müdafaa projelerine devam ediyoruz. Küçük Akbabaları Müdafaa Projesi’nin en kıymetli ögelerinden biri de jenerasyonu tükenme tehlikesi altında olan küçük akbabalar konusunda kitlelerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması. Ayrıyeten bu yıl odaklandığımız alanlardan biri de biyoçeşitlilik. Küçük akbabalar bulundukları alandaki tabiatın sağlıklı işleyişinin göstergesi olan cinslerden biri. Ekolojik istikrarın sağlanmasında da epeyce kıymetli bir role sahipler. Bu doğrultuda bölge halklarının takviyesi ile küçük akbabaların dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda şuur aşılamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Çalışmalarımızın son gayelerinden biri biyoçeşitliliği korumak”

Tabiat Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu yılın birinci üç ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Bolkar Dağları’nda konar göçer kültürün hala devam ettiği klasik ve kadim ömür formlarını araştırmaya devam ettiklerini lisana getirdi. Özuslu, “Konar göçer ömür formunda en değerli vakit ve takvimin tabiatın kendi olayları olduğunu, bilhassa gündelik ve dönemsel hayatlarını buna nazaran uygulamaya devam ettiklerini fark ettik. Konar göçerler bu yıl Mayıs ortası üzere farklı alanlarda göçe başlamış olacaklar. Çalışmalarımızın sonuncu gayelerinden biri, bölgemizdeki konar göçerler ile bir arada biyoçeşitliliği korumak ve sahip çıkmak.Bunun için en değerlisi anlamak ve birlikte çalışma yollarını bulmak. Öte yandan bu periyotta farkındalık çalışmalarımız kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle online olarak toplanarak küçük akbaba ve öbür göçmen kuşlar hakkında bilgi transferinde bulunmaya devam ettik” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı