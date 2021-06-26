Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

 Türkiye Sigorta A.Ş, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermaye artırımına ait bildirim yapıldı. Ka
Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımı

Türkiye Sigorta A.Ş, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermaye artırımına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Halka açık iştiraklerimizden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin 500.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL (%100,00) bedelli artırılarak 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmesine ait kararı KAP’ta açıklanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin idare şurası toplantısında, şirketimizin, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 500.000.000 TL fiyatındaki nakdi sermaye artışına iştiraki, rüçhan hakkı kullanıma ait olarak şirketimiz hissesine düşen 4.352.752 TL’nin ödenmesi ve artırım ile ilgili gerekli tüm süreçlerin yapılması konularında genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.” sözüne yer verildi.

Hibya Haber Ajansı

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