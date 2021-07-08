Vakıf Gayrimenkul’den tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Vakıf Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000 TL’ye çıkarılmasına ait 09.06.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması süreçleri 23.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni hisse alma haklarını kullanma müddeti içinde kullanılmayan yeni hisse alma haklarına karşılık gelen B kümesi hisselerin toplam nominal kıymeti 14.890.656,78 TL olup, kalan hisseler 25-28 Haziran 2021 tarihleri ortasında 2 iş günü müddetle Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada 1 TL nominal bedeldeki beher hisse fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Dolanımda olmayan ve borsada süreç görmeyen A kümesi imtiyazlı hisselerin toplam nominal kıymeti 22.634.294,00 TL olup, kalan hisseler 25-28 Haziran 2021 tarihleri ortasında 2 iş günü müddetle Vakıf Yatırım Menkul Bedeller A.Ş’nin merkezinin bulunduğu Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. N18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş-İstanbul adresinde satışa sunulacaktır. A kümesi imtiyazlı hisseler için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.vakifgyo.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adreslerinden ulaşacakları talep formunu doldurarak Vakıf Yatırım Menkul Bedeller A.Ş merkezine teslim edeceklerdir. 1 TL nominal pahalı A kümesi imtiyazlı hissenin satış fiyatı, B kümesi hisselerin Borsa İstanbul A.Ş’de Birincil Piyasada 2 gün boyunca oluşan fiyatların yüklü ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A kümesi imtiyazlı hissenin satış fiyatı 2. gün saat 13.30’da hesaplanarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin www.vakifgyo.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş’nin www.vakifyatirim.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcıların bu fiyatı baz alarak hisse bedelini T.Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş ismine açılan TR260001500158007290500268 IBAN nolu özel banka hesabına 28 Haziran 2021 saat 17.00’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri hisseler hesaplarına geçilecek ve varsa iade meblağları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/havale yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı