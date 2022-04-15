VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley’de finalde!

Misli Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley’de de yoluna devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. VakıfBank’ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 17, Michelle Bartsch-Hackley 14, Gabi ise 12 sayı kaydetti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefini sürdürüyor. Aralık’ta, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşayan, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ve Misli Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Türk Hava Yolları’nı 3-1 yenerek final biletini aldı.

Ankara’da Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri’nde THY karşısında ilk sete hızlı bir giriş yapan VakıfBank, temposunu set sonuna kadar korudu ve 25-18’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette 4-3 gerideyken 11 sayılık bir seri yakalayan sarı-siyahlılar üstünlüğü bir daha elden bırakmadı ve 25-22 ile durumu 2-0’a getirdi. 3. seti aynı skorla kaybeden VakıfBank, son seti 25-19 alarak finale yükselmeyi başardı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 17, Michelle Bartsch-Hackley 14, Gabi ise 12 sayı kaydetti.

Michelle Bartsch-Hackley: “Final maçını heyecanla bekliyoruz”

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank’ın ABD’li oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley, “Maç içinde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ancak kazanmayı bildik. Final maçı için bir gün hazırlanma süremiz olacak. Heyecanla bekliyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Buket Gülübay: “Beş kupa hedefimizin üçüncüsüne bir adım daha yaklaşmış olduk”

VakıfBank’ın pasörü Buket Gülübay ise, “Beş kupa hedefimizin üçüncüsüne bir adım daha yaklaşmış olduk. Türk Hava Yolları çok iyi servisler kullandı ve savunmada da iyi iş çıkarttılar ancak kazanmayı başardığımız için çok mutluyum. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

VakıfBank AXA Sigorta Kupa Voley finalinde 17 Nisan Pazar günü Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonu belirleyecek karşılaşma 15.00’te başlayacak.

VAKIFBANK – TÜRK HAVA YOLLARI: 3-1

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Gabi 12, Zehra Güneş 17, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 14, Kübra Akman 8, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz

THY: Bahar Toksoy Guidetti 5, Lauren Carlini 2, Madison Kingdon 11, Aslı Kalaç 5, Kiera Van Ryk 16, Şeyma Ercan 3, Ceren Önal (L), Anna Orthmann 15, Polen Ünver 6, Ada Germen 1,

SETLER: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

SET SÜRELERİ: 114 dakika (27’, 33’, 26’, 28’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı