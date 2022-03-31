VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde final için avantajı aldı

4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluğa ulaşan 2 ekipten biri olan VakıfBank, yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda Gabi 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Böylece VakıfBank, 6 Nisan Çarşamba, 19.00’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ni yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet’i 3-1 yendi. Turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan ve 7 final ile finalde en çok boy gösteren ekibi olan VakıfBank, böylece 8. finali için avantajı elde etti.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setinde son bölümü daha iyi oynayan VakıfBank, 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sete 5-1’lik bir seri ile başlayan sarı-siyahlılar, set boyunca ritmini korudu ve 25-20’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Fenerbahçe Opet, 3. sette 25-22’lik skorla seti alsa da son sette güçlü bir performans ortaya koyan VakıfBank, seti 25-18 karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ın Brezilyalı smaçörü Gabi 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. Michelle Bartsch-Hackley 18, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 12’şer sayıyla oynarken; Chiaka Ogbogu ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan bir diğer isim oldu.

Giovanni Guidetti: “Bugün sahaya koyabildiklerimizden dolayı mutluyum”

Zorlu bir karşılaşmayı kazandıklarını belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Çok güçlü bir takıma karşı, çok zorlu bir maç oynadık. Rövanş maçında bugünden bile daha iyi olmalıyız. Fenerbahçe Opet çok tecrübeli bir takım ve bu tarz maçları nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Çok zorlu bir rövanş maçı bekliyorum ancak takımımın kondisyonundan memnunum. Bugün sahaya koyabildiklerimizden dolayı da son derece mutluyum. Oyuncularım saha içinde birbirine iyi yardım etti ve destek oldu. Ancak yine de bizi hala bir zorlu maç daha bekliyor” ifadelerini kullandı.

Michelle Bartsch-Hackley: “Rövanş maçı için son derece heyecanlıyız”

VakıfBank’ın günü 18 sayıyla tamamlayan ABD’li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley ise, “Fenerbahçe Opet çok güçlü bir takım. Bu sezon çok kez karşılaştık ve bu maçın ne denli zorlu olacağını biliyorduk. Kazandığımız için çok mutluyum. Şimdi, sırada bizi daha da zorlu bir sınav bekliyor çünkü bu kez onların taraftarları önünde oynayacağız. O maç için de son derece heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Cansu Özbay: “Takım olarak kritik yerlerde, maç öncesinde planladıklarımızı maça yansıtmayı başardık”

VakıfBank’ın pasörü Cansu Özbay da karşılaşmanın zorluğuna değinirken; “Çok güçlü bir takıma karşı, çok zorlu bir maçı kazandık. Takım olarak kritik yerlerde, maç öncesinde planladıklarımızı maça yansıtmayı başardık. Rövanş maçı çok daha zor olacak. Biz, elimizden gelenin en iyisini yaparak o maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

VakıfBank, rövanş karşılaşmasında 6 Nisan Çarşamba Fenerbahçe Opet’in konuğu olacak. 19.00’da başlayacak maçta sarı-siyahlıların 2 set kazanması final için yeterli olacak.

VAKIFBANK – FENERBAHÇE OPET: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Igor Porvaznik, Ozan Çağı Sarıkaya

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 22, Zehra Güneş 12, Isabelle Haak 12, Michelle Bartsch-Hackley 18, Chiaka Ogbogu 10, Ayça Aykaç (L), Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu 3, Eda Erdem Dündar 3, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 15, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 25, Gizem Örge (L), Ana Cristina De Souza 7, Cansu Çetin

SETLER: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

SET SÜRELERİ: 108 dakika (26’, 26’, 29’, 27’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı