VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

 Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı fina
Ana Sayfa Spor 7 Nisan 2022 12 Görüntüleme

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonucunda elemeyi başardı. Böylece sarı-siyahlılar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.

4’er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8. kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etmişti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde kozlarını paylaşmış ve dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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