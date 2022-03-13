VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi’nde 23. haftanın kapanış mücadelesinde Galatarasay HDI Sigorta’ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde liderliğini sürdürdü. VakıfBank’ta Isabelle Haak 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 13 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli Sultanlar Ligi 23. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, ligde 23. maçında 20. zaferini elde ederken; üst üste 13. galibiyetini almış oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank’tan Isabelle Haak 2’si ace olmak üzere 9 sayı kaydetti ve sarı-siyahlılar seti 25-17 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünü daha iyi oynayan VakıfBank, 25-23’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, seti 25-16 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 13 sayıyla çift haneye ulaştı. Michelle Bartsch-Hackley ve Kübra Akman’ın 7’şer sayı kaydettiği mücadelede, Zehra Güneş 5, Cansu Özbay 2, Buket Gülübay ise 1 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

VakıfBank, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi’nde, Developres Rzeszow ile çeyrek final rövanş karşılaşmasına çıkacak. Sarı-siyahlıların, VakıfBank Spor Sarayı’nda Polonya ekibini ağırlayacağı mücadele 16 Mart Çarşamba TSİ 18.00’de başlayacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi Vasilantonaki 8, Sasa Planinsec 4, Gamze Kılıç 1, İlkin Aydın 7, Zeynep Sude Demirel 3, Alexia Ioana Carutasu 20, Gizem Güreşen (L), Beren Yeşilırmak, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu,

VAKIFBANK: Kübra Akman 7, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 5, Isabelle Haak 20, Michelle Bartsh-Hackley 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay 1, Meryem Boz

SETLER: 17-25, 23-25, 16-25

SET SÜRELERİ: 75 dakika (24’, 28’, 23’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı