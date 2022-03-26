VakıfBank, normal sezon liderliğini garantiledi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek Misli.com Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. VakıfBank’ta Isabelle Haak 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 10, Zehra Güneş ise 9 sayı kaydetti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta açılış mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı ve normal sezonun tamamlanmasına 1 maç kala ligi zirvede tamamlamayı garantiledi. Bu galibiyetle VakıfBank, 25. maçında 23. zaferini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 15 maça çıkarttı.

Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-21 kazanırken; ikinci sette de rakibine 16 sayı verdi ve 2-0 öne geçti. Son seti de 25-19 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 10, Zehra Güneş ise 9 sayı kaydetti. Tuğba Şenoğlu ve Chiaka Ogbogu’nun 7’şer sayı ile tamamladığı mücadelede Meryem Boz 2, Buket Gülübay 1 sayı ile galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde normal sezonu 3 Nisan Pazar, 17.00’de Kuzeyboru’yu ağırlayacağı mücadele ile tamamlayacak. Sarı-siyahlılar bu karşılaşma öncesinde ise 31 Mart Perşembe, 19.00’da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Mimar Sinan Spor Salonu

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Greta Szakmary 14, Ergül Eroğlu 4, Anna Nicoletti 12, Güldeniz Önal 9, Anna Elis Stevenson 2, Aslıhan Kılıç 1, Eylül Akarçeşme (L), Melis Yılmaz (L), Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Ezgi Bektaş 3

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi 10, Zehra Güneş 9, Isabelle Haak 13, Tuğba Şenoğlu 7, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay 1, Meryem Boz 2

SETLER: 21-25, 16-25, 19-25

SET SÜRELERİ: 76 dakika (28’, 23’, 25’)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı