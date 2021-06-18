VakıfBank Saraybosna Voleybol Okulu öğrencileri İstanbul’da

VakıfBank Spor Kulübü’nün, Saraybosna’da bulunan Voleybol Okulu’nda yetişen 18 sportmen adayı, altyapı seçmelerine katılmak için İstanbul’a geldi. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Lideri Abdi Serdar Üstünsalih, öğrencileri ziyaret ederek muvaffakiyet dileklerinde bulundu.

Üstünsalih açıklamasında “Köklü bir dostluğa sahip olduğumuz kardeş ülke Bosna Hersek ile spor alanında kurduğumuz bağların meyvelerini toplamanın memnunluğunu yaşıyoruz” dedi.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ‘Türkiye’nin memleketler arası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı’nın, Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde açtığı VakıfBank Voleybol Okulu meyvelerini vermeye devam ediyor. Saraybosna okulunda eğitim gören 65 atlet adayından başarılı bulunan 18 genç, VakıfBank altyapısına katılabilmek için İstanbul’da kampa girdi. Seçmeler sonrasında altyapıya katılmaya hak kazanan gençler spor ve eğitim hayatlarına Türkiye’de devam edecek.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Lideri Abdi Serdar Üstünsalih, Bosna Hersekli gençlerle bir ortaya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşen buluşmada atlet adaylarına hitap eden Üstünsalih, “2018 yılında temellerini attığımız Saraybosna’daki VakıfBank Voleybol Okulumuz, kısa müddette değerli aralık kat etti. Yurtdışındaki birinci Türk voleybol okulu olan bu teşebbüs ile iki ülkenin ortak kültürel bedellere dayanan dostluğunu, spor alanındaki yeni bir bağ ile daha da sağlam hale getirdik. Başarılı öğrencilerimizi, Türkiye’ye getirerek dünya voleyboluna kazandıracağımızın kelamını vermiştik. İşte artık, bu yolda en kıymetli adımı atmak için sizleri buraya davet ettik. Verdiğimiz kelamı de böylece yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“Altyapımızı, voleybola bedel katan bir okul olarak görüyoruz”

Üstünsalih, kadronun altyapı çalışmalarına verdiği değerin altını çizdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın sayılı altyapılarından birine sahip olan VakıfBank’ın uzun vadeli muvaffakiyetinin sırrı buradan geliyor. Bugün VakıfBank altyapısından yetişmiş 5 oyuncu, Türkiye A ulusal kadrosunda uğraş veriyor. Saraybosna’dan gelen kızlarımızın da gelecekte o düzeyde görmek en büyük isteğimiz. Saraybosna’daki öğrencilerimizin fizikî, mental, teknik gelişimlerini, altyapı koordinatörlerimiz aracılığıyla yakından izliyoruz. Her bir öğrencimize güveniyor, gelişimlerini desteklemek için gereken tüm adımları atıyoruz.”

65 öğrenci ile eğitim sürüyor

VakıfBank’ın, Saraybosna kentindeki voleybol okulundan gelen sportmen adayları ortasından seçilenler, gösterdikleri performansla, gelecek dönem VakıfBank altyapısında yer almaya hak kazanacaklar. Seçilenler, İstanbul’da VakıfBank Spor Sarayı tesislerinde öbür atletlerle birlikte gelişimlerini sürdürecek. Ayrıyeten kulübün uygun gördüğü okullarda eğitim hayatına devam edecek.

Saraybosna’daki VakıfBank Voleybol Okulu 14 Aralık 2018’de açıldı. Yurtdışında voleybol okulu açan birinci kulüp olan VakıfBank’ın bu okulunda, 2005-2012 yılları ortasında doğan toplam 65 öğrenci bulunuyor.

Toplam 7 voleybol okulu

VakıfBank’ın Saraybosna ile birlikte ikisi İstanbul, ikisi Ankara, biri İzmir ve biri Bursa’da olmak üzere toplam 7 voleybol okulu bulunuyor. VakıfBank Voleybol Okulları’nda atlet adayları, alanında uzman ve deneyimli antrenörlerden eğitim alınıyor. Kâfi devamlılık ve disiplini gösteren öğrencilere iştirak sertifikası verilirken, temel voleybol eğitimi alan adaylar ortasından kâfi görülenler VakıfBank altyapı kadrolarına dâhil ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı