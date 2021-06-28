VakıfBank, tarım bankacılığı ile tüm tarımsal üreticilerin yanında

Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yatırım yapan VakıfBank, stratejik ehemmiyeti giderek daha da bariz hale gelen tarım kesimini destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Kullanıcı sayısı 155 bine ulaşan TarımKart ile üreticiler, ziraî faaliyet sırasında gereksinim duydukları kıymetli avantajlardan yararlanıyor. VakıfBank, bitkisel üretimden seracılığa, hayvancılıktan balıkçılığa, üreticilerin tüm işletme ve yatırım kredisi gereksinimlerini karşılıyor. VakıfBank tarım kredileri ile bugüne kadar 275 bin çiftçiye dokundu ve kuruluş tarihinden bu yana yaklaşık 8 milyar TL kıymetinde kesime finansal hizmet sundu.

VakıfBank tarım bankacılığı uygulamaları alanında tecrübeli tarım uzmanları, 50’ye yakın eser ve hizmetiyle çiftçilerin finansman problemlerini çözmeye devam ediyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım AKYOL, yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılığın ülkemizin geleceği açısından taşıdığı ehemmiyetin şuurundayız. Bu kapsamda yer alan üreticileri desteklemeyi kıymetli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her vakit olduğu üzere pandemi periyodunda de çiftçilerimizin yanında yer aldık. Birinci günden itibaren süreci finansal açıdan en sıkıntısız halde atlatmalarına takviye olacak pek çok uygulamayı devreye soktuk. Bugün de dayanaklarımızı sürat kesmeden sürdürüyoruz. Pandemiden ötürü, üreticilerimizin süreçten kaynaklanan olumsuz tesirlerini en aza indirgemek maksadıyla VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet uygulamamamızı hayata geçirdik. Uygulama ile finansal dayanak almak isteyen çiftçilerimize birçok mevzuda şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Böylece, çiftçilerimize yalnızca kredi dayanağı vermekle kalmıyor, taşınabilir uygulamalarımızla da hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Geçen yıl olduğu üzere bu yıl da, kontratlı üretim yapan çiftçilerimizin eser bedellerinin meselesiz ve sağlıklı halde ödenebilmesine aracılık ettik. Bu kapsamda Kayseri, Turhal, Çorum, Erzurum-Erzincan şeker fabrikaları için şeker pancarı üreten yaklaşık 25 bin çiftçiye pandemi kuralları çerçevesinde eser bedeli ödemelerinin süratli ve problemsiz biçimde yapılmasına yardımcı olduk. Yeniden çay üretimi konusunda ülkemizin esaslı kuruluşu Çaykur ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında Çaykur için çay üreten yaklaşık 15 bin üreticiye, eser bedeli ödemelerinin gerçekleşmesine yerinde dayanak verdik. Önümüzdeki devirde takviye ve erişimimizi artırarak daha fazla çiftçiye ulaşmayı ve ülkemiz tarımını geleceğe inançla taşımaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TarımKart üreticinin hasat döngüsüne uygun ödeme şartları sunuyor

Ziraî üreticilere yönelik yılda bir ödeme kolaylığı sunan VakıfBank TarımKart, üreticilerin ziraî üretimini gerçekleştirmesine yönelik olarak muhtaçlık duyduğu yem, gübre, akaryakıt üzere girdileri finanse edebiliyor. Üye işyerlerinden yapılacak alışverişlerde ödemesiz periyot ve indirimli faiz oranı üzere pek çok avantaj da sunuyor. Ayrıyeten üreticiler dilediği takdirde tüm limitini nakit olarak tüm banka ATM’lerinden hasat döngüsüne uygun biçimde yılda bir ödeme imkanı ile kullanabiliyor.

VakıfBank Taşınabilir ile ziraî üreticilere kolaylık

VakıfBank ayrıyeten VakıfBank Taşınabilir ile üreticilere birçok bankacılık hizmetini meskenlerinde ve fiyatsız olarak sunuyor. TarımKart’ını etkin olarak kullanan çiftçilere tanımladığı Taşınabilir Çiftçi Paketi ile hesap açma, nakit avans çekme, para transferi üzere birçok süreci Taşınabilir üzerinden fiyatsız olarak yapabilme imkânı tanıyor.

Ziraî üreticilere özel krediler VakıfBank’ta

VakıfBank yılda bir ödeme imkanı ve uygun faiz oranları ile ziraî faaliyet bazlı birçok kredi eseri ile ziraî üreticilere finansal takviye sağlamaya da devam ediyor. Çiftçilere, bitkisel Üretim Kredisi, Süt/Besi Hayvancılığı Kredisi, Örtü altı Kredisi, Arıcılık Kredisi, Ziraî İşletme Kredisi, üzere işletme kredilerine ek olarak Traktör Kredisi, Araç Kredisi, Makine- Ekipman Kredisi ve Tarım Yeri Alım Kredisi üzere yatırıma yönelik krediler sunuluyor. Bunlara ek olarak, IPARD Proje Kredisi, Niyet Mektubu ve Hibe Takviyeli Yatırım Kredisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Dayanaklı Proje Kredisi ve Ziraî Yatırım Kredisi başlıkları altında proje kredileri ve ELÜS (Elektronik Eser Senedi) karşılığı Spot kredi eserleri tüm gereksinim duyan ziraî üreticilerin kullanımına sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı