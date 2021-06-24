VakıfBank’tan alışverişlerde Bankomat Para hediye

VakıfBank, Bankomat Kart ile 30 Haziran’a kadar farklı günlerde yapılan birinci 10 alışverişten birini Bankomat Para olarak ikram ediyor. Kişisel Bankomat Kart sahipleri, SMS aracılığıyla kampanyaya kayıt yaptırarak 100 TL’ye kadar Bankomat Para kazanma talihi elde ediyor.

VakıfBank, ferdi Bankomat Kart sahipleri için cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Bankomat Kart ile farklı günlerde fiziki pos ve internet üzerinden yapılan birinci 10 alışverişten en düşük dengeli olanı Bankomat Para olarak ikram ediliyor. 30 Haziran’a kadar geçerli kampanyaya SMS yolu ile iştirak sağlanabilirken, her bir kart sahibi en az 20 TL, en fazla 100 TL Bankomat Para kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için kayıtlı cep telefonu ile ÜCRETSİZ yazıp bir boşluk bırakarak Bankomat Kartın son 6 sayısını yazıp 5724’e SMS göndermek gerekiyor. PARASIZ kampanyasına iştirak sağlanması durumunda ilgili kart otomatik olarak Bankomat Para sistemine de dahil ediliyor. Kampanya kapsamında kazanılan Bankomat Para’lar 20 Temmuz 2021 tarihinde SMS ile iştirak sağlayan müşterilerin kullanıma açık ferdi Bankomat Kart’larına yüklenecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı