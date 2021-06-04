VakıfBank’tan n11.com ve Mastercard iş birliği ile anında dijital kredi ve anında dijital taksitli ek hesap

Türkiye’de birinci kere VakıfBank, n11.com ve Mastercard iş birliği ile, online platformda kredi ile alışveriş yapmak isteyenler için anında dijital muhtaçlık kredisi alarak ya da anında dijital taksitli ek hesap seçeneğiyle ödeme yapma imkanını başlattı.

Kesime kazandırdığı dijital eserlerle dikkat çeken VakıfBank, online alışverişte kredi kullanımını kolaylaştırmak üzere n11.com ve Mastercard ile yeni bir mutabakata imza attı. Yapılan mutabakatla VakıfBank’ta kredi limiti olan müşteriler, Mastercard muahedesi olan üye işyerlerinin e-ticaret sayfasından yaptıkları alışverişlerini, üye işyerinin ödeme sayfasında kendilerine sunulan kredi yahut taksitli ek hesapları ile ödeyebiliyor.

Mastercard’ın dünyada birinci kere bu projeyle sunduğu özel teknoloji ile süreçler, VakıfBank ile Masterpass ortasında kurulan bir ağ aracılığıyla inançlı ve süratli formda gerçekleştiriliyor. Sepetteki eserin özelliğine nazaran taksit sayısı değişmekle birlikte VakıfBank müşterilerine 36 aya varan vade imkanı sağlanıyor. Taksitli ek hesapta ise azamî 12 aya kadar vade sunuluyor. Uygulamadan yararlanmak için sepet meblağının en az 750 TL, en fazla 30 bin TL olması gerekiyor. Taksitli ek hesapta en az 200 TL’den başlayarak kişinin mevcut ek hesap limiti kadar kredi kullanılabiliyor.

Mastercard mutabakatı ve online alışverişlerde dijital kredi uygulamasıyla ilgili bilgi verenVakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Dijital yenilikçi eserlerimize bir yenisini daha eklediğimiz için memnunuz. Mastercard ve n11.com iş birliğimiz ile yeniden bir prensip daha imza atıyoruz. Masterpass’la kurduğumuz ağ ile kredilendirme sürecini alışveriş yapılan mutabakatlı sitenin ödeme ekranında gerçekleştirebiliyoruz. Müşteriyi kendi sayfamıza yönlendirmiyoruz. Tüm ödeme ve kredilendirme süreci, e-ticaret sayfasındaki ödeme ekranında tamamlanıyor. Müşteri alışverişini yaparken Banka ekranına yönlendirilmeden kısa mühlet içerisinde kredi ile finansman muhtaçlığını karşılıyor. Bu teknik bir mevzu üzere görünse de sürat açısından hem bize hem de müşterilerimize kolaylık sağlayan bir uygulama” dedi.

Tüketiciler için niye kıymetli?

Tüketiciler, kredi ya da bank kartları olmasa dahi, kredili ve taksitli alışveriş yapabiliyor.

Esere nazaran değişen farklı taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Tüketici, kredi kartı, kredi, ek hesap eserlerinde kendilerine sunulan limitleri görüp, seçimi doğrultusunda limit ve finansal eser tercihini yapıyor. Böylelikle yetersiz limit sorunları yaşamıyor. Muhtaçlığı anında Vakıfbank birden fazla eser ile tüketiciye dayanak oluyor.

Tüketiciler bütün bu ayrıcalıklı hizmetlere müracaat formu doldurmadan, diğer bir web sitesine gitmeksizin, teker teker ferdî bilgilerini girmesine gerek kalmaksızın erişebiliyor. Tek tıkla kredi talebinde bulunurken banka değerlendirmesi de eşzamanlı olarak gerçekleşiyor.

Hizmet nasıl çalışıyor?

Mastercard’ın kart saklama tahlili Masterpass sayesinde tüketicilerin bilgileri, alışverişleri sırasında Mastercard teminatıyla bankaya iletiliyor, saniyeler içinde banka o kullanıcıya uygun gördüğü kredi ölçüsünü ve taksit seçeneklerini sunuyor. En son tüketiciye yönelik kurgulanan bu tahlil, banka kartlarına online alışveriş sırasında kazandırdığı taksitlendirme seçeneği ile de bir birinci olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı