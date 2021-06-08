Vakko Yaz Mağazalarıyla, Özlenen Yaza Hazır

Vakko, Ege ve Akdeniz’in en hoş bölgelerinde Vakko Dostları ile buluşuyor. Hayatın her alanındaki özel hizmet dokunuşlarıyla Vakko, yeni mağazalarıyla da koleksiyonların heyecanını sunuyor.

Vakko yeni ve yenilenen mağazalarıyla Bodrum, Alaçatı, Göcek üzere Türkiye’nin en hoş tatil bölgelerinde hizmet veriyor. Sekizi yeni, birinci kere bu yaz kapılarını açan, başkaları de yenilenen toplam 17 mağaza bu üç kentte yazın ruhunu Vakko ayrıcalıkları ve koleksiyonlarıyla buluşturuyor.

Dönem tarzını tanımlayan bayan ve erkek dizaynlarıyla Vakko, dinamik ve sportif usulüyle Vakkorama ve plaj modasına istikamet veren Vakko Mare yazlık kentlerde de hizmet anlayışını sürdürüyor. Vakko Home ile Vakko Cruise ise mesken, bahçe ve tekne dekorasyonunda sofistike bir tarz yansıması sunuyor. Vakko Patisserie tüm okazyonlarda Vakko Atelier lezzetlerini vakitten ve yerden bağımsız özel bir hizmetleri ile Vakko Dostlarıyla buluşturuyor. Bir klasik olan Vakko Chocolate çeşitleri, evvelden sipariş verilerek alınan özel lezzetler ve Vakko’nun ihtimamla hazırladığı, her yerden sipariş verilebilen ‘Take&Bake’ pişşirmeye hazır tatları yaşama Vakko ayrıcalığını katıyor. Yalnızca ısıtılarak tüketmeye hazır ‘Take&Bake’ seçenekleri tekne ve yazlıklar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Bodrum’daki Vakko mağazaları ortasında;

Yalıkavak Marina’da Vakko Home, Vakko Patisserie, Vakko Mare;

Mandarin Oriental’de Vakko ve Vakko Patisserie;

Bodrum Loft içerisindeki yeni Vakko Mare ve Vakko Patisserie;

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa’daki Vakko Patisserie, Vakko Mare, Vakkorama

Six Senses Kaplankaya’daki yeni Vakko Mare, Vakko Ice Cream

Göcek’te Vakko Patisserie, Vakko Mare ve Vakkorama

Alaçatı’da Vakkorama ve Vakko Patisserie yer alıyor. Büyükşehirlerdeki Vakko mağazalarında alışılan tüm hizmet kalitesi ve çeşitler, teğe bir Ege ve Akdeniz kıyılarına taşınarak Vakko dostlarına sunuluyor.

Vakko ayrıyeten İstanbul’da da yatırımlarına devam ediyor. Nişantaşı’ndaki Vakko, Vakkorama mağazalarının açılışınının akabinde The Ritz Carlton, Istanbul oteli içerisinde de Vakko Boutique ve Vakko Patisserie açıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı