Vali Bilmez, Zabıta İle İftar Yaptı

Vali Bilmez, Zabıta İle İftar Yaptı

 Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıtalarla iftar yemeğinde bir araya
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 25 Nisan 2022 20 Görüntüleme

Vali Bilmez, Zabıta İle İftar Yaptı

Vali Bilmez, Zabıta İle İftar Yaptı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıtalarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kocaeli Dostluk Parkında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen itfar yemeğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu ilçe Belediyesinde görev yapan zabıta personeli katıldı.
Zabıtanın görev ve sorumluluklatıyla ilgili konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, mesai gözetmeksizin kentte yapılan başarılı çalışmalarından dolayı zabıta personelini tebrik etti.
Program birlikte yenilen iftar yemeği ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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