Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Vali Bilmez, Zabıta İle İftar YaptıVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zabıtalarla iftar yemeğinde bir araya
Vali Bilmez, Zabıta İle İftar Yaptı
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