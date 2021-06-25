Vali Köşger’i Gururlandıran Başarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in kızı Ayşe Serra Köşger, ‘TÜBİTAK 2021 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu.

İzmir Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşe Serra Köşger, ‘Akut Lenfoblastik Lösemide Bitkisel Kökenli Kimyasalların Antikanser Tesirlerinin Gözlenmesi’ başlıklı projesiyle biyoloji alanında TÜBİTAK Türkiye birinciliği mükafatını aldı.

Babalar Günü’nde En Manalı İkram

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kızının büyük muvaffakiyetinden ötürü his dolu anlar yaşarken kızı Ayşe Serra’nın memnunluğu gözlerinden okunuyordu.

İzmir Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Ayşe Serra Köşger’e mükafatını takdim ederken “Babalar Günü’nde bir babaya verilebilecek en gurur verici, en manalı armağan, evladının başarısıdır.” diyerek kendisini tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı